Frisbeegolf-radat laitetaan kuntoon

Vaasassa kunnostetaan tänä kesänä kaksi frisbeegolf-rataa. Gerbyssä on uusittu nykyisen yhdeksän korin rata ja suunnitellaan täyttä 18 korin rataa. Ristinummella raivataan, maisemoidaan ja kyltitetään aluetta sekä suunnitellaan uutta harjoitusrataa.

Ristinummen frisbeegolf-rata sijaitsee Vanhan Vaasan kadun ja Vesilaitoksentien välisellä alueella. Radalla on täydet 18 väylää. Ristinummen radan alueella on siivottu ja raivattu aluetta, laajennettu parkkipaikkaa sekä lisätty roskiksia, kyltityksiä ja opasviittoja.

Myös siirtymäreittejä korien välillä on parannettu ajamalla kosteikkoihin maa-aineista. Alueelle lisätään vielä kivisiä portaita reitin vaikeimmin kuljettaviin kohtiin.

Ristinummelle on suunnitteilla myös uusi rata harjoittelijoille.

- Selvitämme mahdollisuutta rakentaa uusi aloittelijoille ja harjoitteluun sopiva rata nykyisen radan kanssa samalle alueelle, kertoo Wasa Disc Golf Club -seuran puheenjohtaja Antti Koskela.

Gerbyn rata laajenee: täydet 18 väylää

Hellaksentien läheisyydessä sijaitsevalla Gerbyn frisbeegolf-radalla on tällä hetkellä yhdeksän väylää. Radan kaikki korit on uusittu ja heittoalustat kunnostettu. Myös heittoväylien kasvillisuutta raivataan ja siistitään.

Gerbyn rata laajennetaan täydeksi 18 korin radaksi myöhemmin tänä vuonna tai viimeistään ensi vuoden puolella. Radan uusi osuus sijoittuu Hellaksen majan ja Gerbynmäen väliin.

- Uusia heittoväyliä on nyt raivattu. Tällä hetkellä meillä on siellä testikoreja, joilla varmistetaan uusien väylien turvallinen sijainti muihin alueen käyttäjiin nähden, kertoo Koskela.

Toimiva yhteistyö seuran ja kaupungin kesken

Vaasan kaupunki on varannut frisbeegolf-ratojen kunnostukseen yhteensä noin 50 000 euroa.

Yhteistyötä on tehty tiiviisti paikallisen seuran, Wasa Disc Golf Clubin sekä Vaasan kaupungin eri yksiköiden kesken. Kaupunki toimittaa tarvittavan materiaalin, kuten uudet korit, sorat ja mullat sekä tekee esimerkiksi kone-, maansiirto- ja metsuritöitä sekä romujen ja roskien poiskuljetusta. Seura puolestaan tekee ratojen kunnostustöitä talkootyönä.

- Todella hienoa, että seura on mukana alan asiantuntijana, ja me kaupungin eri yksiköistä tarjoamme tähän sitten omaa osaamistamme. Mukana meiltä on niin liikuntapalveluiden, liikuntapaikkojen hoidon kuin viheralueyksikönkin työpanosta ja rahoitusta, kertoo liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.