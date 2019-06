Future Health and Wellbeing Kasvupolku®: Voittajaksi valittiin Applicado Oy

Future Health and Wellbeing Kasvupolun voittajaksi valittiin lempääläinen Applicado Oy. Kasvupolun kunniamaininnan sai kaksi yritystä, helsinkiläinen JoyHaptics Oy ja oululainen Monidor Oy.

Kasvupolun tuomariston vakuuttivoittajayritys Applicado Oy:n innovaatio, joka perustuu suomalainen "kansallisaarteeseen" ja on käyttäjäkeskeinen. Tuote suorastaan vedetään kansainvälisille markkinoille!

Applicado Oy:n Layette-äitiysapplikaatio tekee neuvolatiedosta seuraavan vientituotteen.

Tuomariston mielestä kunniamainitulla JoyHaptics Oy:llä on selkeä arvolupaus, tuote on testattu globaalisti ja se on helppo ymmärtää.

JoyHaptics Oy:n tuote on iXu, maailman ensimmäinen teddykarhu, joka heijastaa kosketusta henkilöltä, joka voi olla missä tahansa päin maailmaa.

Toinen kunniamainittu Monidor Oy helpottaa hoitajien työtä ja parantaa potilasturvallisuutta varmistamalla tarkan laskimonsisäisen IV-/tiputushoidon pienellä Monidrop-laitteella. Lisäksi yritys vähentää turhia askeleita ja lyhentää ongelmatilanteisiin reagoimisaikaa IV hoidon etäseurantapalvelun avulla näyttämällä osaston tiputushoidot yhdeltä ruudulta tai mobiilista.

Yritykset etenevät valtakunnalliseen finaaliin 100 parhaan kasvuyrityksen joukkoon. Finalistijoukosta valitaan Startup ja Start Again -sarjojen parhaat yritykset valtakunnallisessa Kasvu Open Karnevaalissa. Tapahtuma järjestetään 23.-24.10.2019 Jyväskylässä.

Kasvupolun tuomaristo, kumppanit ja osallistujat

Kasvupolun tuomaristoon kuuluvat Nina Rautiainen (Business Jyväskylä), Sara Härmälä (Upgraded), Jouko Kuisma (Salivirta & Partners), Teuvo Antikainen (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri), Mikko Juuti (BusinessKuopio) ja Veli-Pekka Päivänen (Keski-Suomen liitto) ja kansainvälinen vahvistus Albert Colomer.

Future Health and Wellbeing Kasvupolulla mukana ovat polkukumppanit Hippos2020/Business Jyväskylä, Salivirta & Partners, Upgraded, Business Kuopio ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen Liitto.

Future Health and Wellbeing Kasvupolun sparraukseen osallistuivat myös MVision AI Oy, Emooter Oy, YEEA Work Oy ja Sartar Therapeutics Helsingistä, Vivago Oy, Medigoo Oy ja Xfold Imaging Oy Espoosta, Hapella Oy, Bono Health Oy, Heart2Save Oy ja AUVC tech Oy Kuopiosta, Fibion Oy ja Synesa Solutions Oy Jyväskylästä, 3DTech Oy Salosta, Sportevo Oy Porista, Superlaiffi Oy Porvoosta ja Medified Solutions Oy Tampereelta.

