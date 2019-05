Future Health and Wellbeing Kasvupolulle ratkaisuja, jotka voivat mullistaa maailmaa

Future Health and Wellbeing Kasvupolulle on valittu 20 yritystä 68 kovatasoisen hakijan joukosta.

Mukaan valittujen yritysten joukossa on monipuolisesti erilaisia innovaatioita liittyen hoiva- ja hyvinvointiratkaisuihin, lääkekehitykseen, työhyvinvointiin ja diagnostiikkaan. Future Health and Wellbeing Kasvupolulla nähdäänkin 20 kasvunnälkäistä yritystä, joiden missiona on parantaa ihmisten terveydentilaa, lisätä hyvinvointia ja aidosti parantaa maailmaa.

Mukaan maksuttomaan Kasvu Open -sparraukseen valittiin MVision AI Oy, Emooter Oy, JoyHaptics Oy, YEEA Work Oy and Sartar Therapeutics Helsingistä, Vivago Oy, Medigoo Oy and Xfold Imaging Oy Espoosta, Hapella Oy, Bono Health Oy, Heart2Save Oy ja AUVC tech Oy Kuopiosta, Fibion Oy ja Synesa Solutions Oy Jyväskylästä, Monidor Oy Oulusta, Applicado Oy Lempäälästä, 3DTech Oy Salosta, Sportevo Oy Porista, Superlaiffi Oy Porvoosta ja Medified Solutions Oy Tampereelta.

Tuomaristo kehui yhteisessä kommentissaan Kasvupolulle hakeneiden yritysten laatua korkeaksi.

”Future Health and Wellbeing Kasvupolulle haki tänäkin vuonna hyvä ja monipuolinen joukko alan yrityksiä. Tuomariston toiveena oli nähdä hakijoiden joukossa sekä kiinnostavia aloittelevia että jo pidempään toimineita health ja wellbeing -yrityksiä ja tämä toive täyttyi. Valittujen yritysten joukossa on ratkaisuja, jotka voivat aidosti mullistaa maailmaa. Oli hienoa huomata, että Kasvupolku kiinnosti myös aikaisempina vuosina Kasvu Openissa mukana olleita yrityksiä, sillä sekä hakeneiden että valittujen yritysten joukosta löytyy useampi Kasvu Open -alumni.”

Kasvupolun tuomaristoon kuuluvat Nina Rautiainen (Business Jyväskylä), Sara Härmälä (Upgraded), Jouko Kuisma (Salivirta & Partners), Teuvo Antikainen(Keski-Suomen sairaanhoitopiiri), Mikko Juuti (BusinessKuopio) ja Veli-Pekka Päivänen (Keski-Suomen liitto).

Kansainvälinen vahvistus mukaan voittajavalintaan

Future Health and Wellbeing Kasvupolun tuomaristo saa kansainvälistä vahvistusta, kun Albert Colomer liittyy tuomaristoon. Colomer osallistuu voittajavalintojen tekemiseen Kasvupolun Kiitoratapäivien päätteeksi.

Colomer on BANC-bisnesenkeliverkoston johtaja ja EBANin hallituksen jäsen, joka tuo sekä kansainvälistä että sijoittajan näkökulmaa tuomariston työskentelyyn. Colomer on ollut mukana sijoitustoiminnassa yli 15 vuotta ja on esimerkiksi espanjalaisen bisnesenkeliverkoston, Catalan BANCin perustaja. Espanja on nykyään yksi enkelisijoittamisen päämaista Euroopassa. Viime aikoina Colomerilla on ollut voimakas rooli eriasteisten yhteyksien luomisessa Jyväskylän ja Euroopan välillä.

Kasvupolun sisältö ja eteneminen

Ensimmäinen Kiitoratapäivä järjestetään 22.5.2019 ja toinen 5.6.2019. Tällöin eri alojen (kasvu, kansainvälistyminen, myynti, rahoitus, markkinointi, johtaminen) asiantuntijat eli myllärit auttavat yrityksiä pääsemään omiin kasvutavoitteisiinsa. Kukin yritys kohtaa yhteensä 10 mylläriä 45 minuutin luottamuksellisissa tapaamisissa.

Kasvupolun tuomaristo valitsee lopuksi kaksi Kasvupolun voittajaa, jotka julkistetaan Kasvupolun 2. Kiitoratapäivän yhteydessä. Tästä semifinaalista voittajat etenevät valtakunnalliseen Kasvu Open Karnevaaliin, joka järjestetään lokakuussa 2019 Jyväskylässä.

Lisätiedot

Satu Haka

+358 50 304 8779

satu.haka@roihu.com

Reetta Tehomaa

+358 40 845 1589

reetta.tehomaa@roihu.com