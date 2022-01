Fyysinen aktiivisuus vähentää varusmiespalveluksen keskeyttämisriskiä  

Uusin 6G Waves -lehti korostaa kestävää tulevaisuutta ja esittelee 6G-demoja 16.12.2021 09:11:37 EET | Tiedote

Oulun yliopiston 6G Flagship -tutkimusohjelma on julkaissut uuden numeron 6G Waves -lehdestä. Tutkimuskokonaisuuden ensimmäinen nelivuotinen vaihe on pian päättymässä ja nyt on aika tehdä yhteenveto siitä, mitä 6G-tutkimuksessa on tapahtunut vuodesta 2018 lähtien ja miltä tulevat vuodet näyttävät. Lehti käsittelee viimeisimpiä uutisia ja avaa hieman tulevaisuuden suunnitelmia esittelemällä esimerkiksi tulevia tapahtumia.