”Geotalouden paradoksi: Maailma on sekä vaarallisempi että vastuullisempi”: Hopiaseppien uusi Geopalvelu saa tuekseen huippuluokan Advisory Boardin

Viimeistään Venäjän raaka ja perusteeton hyökkäys Ukrainaan on tehnyt selväksi maailman perustavanlaatuisen muutoksen. Markkinalähtöinen maailmantalous on horjahtanut kiristyneiden suurvaltasuhteiden ja geopolitiikan korostumiseen. Suomi elää viennistä, joka edellyttää nyt tuekseen aivan uudella tavalla niin geopolitiikan kuin siitä kumpuavan geotalouden ymmärrystä.

”Olemme auttaneet suomalaisyrityksiä monissa kansainvälisissä haasteissa, usein korkean tason verkostojamme hyödyntäen. Keväällä saimme suoraan ministeritasolta luottamuksella kerrottuna herätteen tarjota oma Geopalvelu vientiyrityksille: On käynyt kantapään kautta ilmi, että tarve on suuri, mutta geopolitiikan osaamista ei juuri löydy. Meiltä tuo osaaminen löytyy”, avaa strategisen viestintätoimisto Hopiaseppien toimitusjohtaja Jussi Seppälä taustan uudelle Geopalvelulle.

”Meillä on vuosikymmenten kokemus geopolitiikan analysoinnista niin suurvaltasuhteiden tasolla kuin maakohtaisesti. Kiristynyt tilanne luo vientiyrityksille sekä riskejä että uusia mahdollisuuksia. Siinä uuden Geopalvelumme ydin”, Seppälä sanoo.

Hopiaseppien toinen perustaja ja operatiivinen johtaja Henna Hopia pitää tärkeänä, että yritykset ymmärtäisivät nykymaailman monimutkaisuuden ja turvallisuuspolitiikankin osaamisen tarpeen.

”Maailma vain monimutkaistuu ja riskit ovat monitahoisia – mutta onneksi niin myös mahdollisuudet. Jotta suomalaiset yritykset voivat pärjätä maailmalla näinä epävarmoina aikoina, on tärkeä ymmärtää myös geopolitiikkaa ja ylipäänsä kansainvälisiä kehityskulkuja. Oma osaamisemme asiakkaidemme tueksi täydentyy nyt myös upean uuden Advisory Boardimme kautta - se aloittaa sopivasti tänään, kun yrityksemme perustamisesta on kulunut tasan seitsemän vuotta”, toteaa Henna Hopia.

Geopalvelun tueksi huippuosaajien Advisory Board

Hopiaseppien uusi Advisory Board on rautaisannos huippuosaamista teknologiateollisuudesta, viennistä, rahoitusmaailmasta sekä vastuullisuudesta. Leena Vainiomäki on tehnyt pitkän uran finanssialalla Nordeassa ja Danske Bankissa, viimeisimpänä Dansken maajohtajana. Vainiomäki auttaa nyt hallitusammattilaisena niin suuria organisaatioita kuin startupejakin navigoimaan muuttuvassa maailmassa.

”Tilanne on muuttunut radikaalisti. Vientiyritysten riskit ovat geopoliittisen vastakkainasettelun myötä moninkertaistuneet, miltei kaikkea joudutaan miettimään uudelleen markkina-analyyseistä alihankintaketjuihin. Samalla on syntynyt uusi geotalouden paradoksi: Maailma on sekä vaarallisempi että vastuullisempi. Turvallisuusriskien lisäksi on hahmotettava esimerkiksi tuotantoketjujen vastuullisuus, joka voi olla sekä riski että liiketaloudellinen valtti. EU:n uusi taksonomia taas alleviivaa ilmastovastuullisuuden merkitystä investoinneille”, analysoi Vainiomäki.

Muut Advisory Boardin jäsenet ovat Ara Hopia - laajasti tunnettu strategiatyön ja sitä tukevan tutkimuksen sekä yritysten toimintakulttuurin uudistamisen asiantuntija, sekä Markus Alholm, Ilkka Niemelä ja Giovanni Sciavicco, jotka kaikki ovat kaikki kokeneita teknologiateollisuuden huippuammattilaisia ja vaikuttajia. Niemelä on seurannut maailman muutosta yhtenä Teknologiateollisuus ry:n johtavana vaikuttajana. Satoja yrityksiä tunteva Niemelä korostaa suomalaisen pk-kentän tarpeiden moninaisuutta: yhtä avainta ei ole.

”Listasin pienenä ajatusjumppana teknologiayritysten ilmeisempiä varautumistarpeita vientinsä tueksi tässä muuttuneessa tilanteessa. Listaan tuli alkaen geopolitiikasta ja ESG-vastuullisuudesta alkaen nopeasti 25 kohtaa, ja tarpeet tietysti vaihtelevat jokaisella yrityksellä. On kiinnostavaa päästä mukaan Geopalveluun, jossa Hopiaseppien lähtökohta on selvittää ja vastata räätälöidysti nimenomaan kunkin yrityksen erityisiin tarpeisiin”, kuvailee Niemelä tulevia kiintoisia haasteita.

Markus Alholm on johtanut Suomessa mm. Vattenfallia, Alstomia sekä GE:tä ja omaa muutenkin laajan kansainvälisen johtajakokemuksen teknologiateollisuudesta. Viimeksi biotekniikkayritystä Chempolista Intian-markkinoille johtanut Alholm toivoo suomalaisyritysten avaavan silmiään muutokselle. Muutosjohtaminen on kaikin tavoin Alholmin sydäntä lähellä.

”Muutos maailmalla on nopeaa ja suurimmat hyödyt syntyvät niille, jotka toimivat hyvän harkinnan jälkeen nopeasti ja päättäväisesti. Esimerkiksi Kiinaan liittyvät epävarmuudet korostavat maailman väkirikkaimmaksi jo nousseen Intian valtavia mahdollisuuksia kuten investointimyönteinen toimintaympäristö ja nopeasti kasvavat markkinat”, peilaa Alholm geotaloudellista shakkilautaa.

”Mutta muutos pitää osata hoitaa myös organisaatioiden sisällä. Ihmiset pitää saada toimimaan tiiminä, esimerkiksi fuusioiden yhteydessä johtoryhmien pitää istua fyysisesti yhteen. Ilman paloa yhdessä tekemiseen ja motivoivaa ihmisjohtamista muutos epäonnistuu”, painottaa Alholm.

Giovanni Sciavicco on arvostettu kansainvälisten teknologiainvestointien ammattilainen, jolla on syvä strateginen ymmärrys niin teknologioiden kuin palveluidenkin kehityksestä. Mm. Hewlett-Packardilla Pohjois-Euroopan konsultointia johtanut suomalais-italialainen Sciavicco tuntee monipuolisesti kansainvälistä taloutta ja kehitystä mm. Pohjois-Afrikassa, joka on suomalaisittainkin yhä kiinnostavampi Suomen tuoreen Afrikka-strategian myötä.

”Hopiasepillä on pienestä koostaan huolimatta monipuolinen osaaminen, siitä kertoo mm. valtioneuvoston heille tekemä tarjouspyyntö Afrikka-strategian fasilitointia varten. Jo aiemmin olemme vuosien mittaan huomanneet, että on ollut hedelmällistä yhdistää oma kokemukseni ja osaamiseni Hopiaseppien kanssa, yhteistyöstä on varmasti tulossa antoisaa”, ennakoi Sciavicco.

Strateginen joustavuus keskiössä

Ara Hopia arvioi muuttuneen maailman tarpeita etenkin strategiatyön huippuammattilaisena.

”Pitkään johtamani Kulmia-konserni on ollut monissa käänteissä asiakkaidemme tukena. Suuri muutos on nyt huimasti kiihtynyt muutosnopeus, jonka taustalla ovat yhtä lailla digitalisaatio kuin maailman geopoliittinen kärjistyminenkin. Erityisesti vientiyritysten pitää nyt taipua paljon entistä nopeammin uusiin toimintamalleihin, joihin Hopiaseppien notkea ongelmanratkaisukyky ja todella hyvät verkostot ovat erinomainen tuki. Tähän on kiinnostavaa päästä mukaan”, puntaroi Ara Hopia.

Hopiasepät on neuvonantajiensa kokonaisuuteen erittäin tyytyväinen.

”Emme olisi voineet toivoa parempaa kombinaatiota Advisory Boardiin. Olemme nytkin olleet joustavia ja löytäneet ratkaisuja, joita ei aina ole edes uskottu mahdollisiksi ennen kuin olemme sitten onnistuneet ne toteuttamaan, kuten monet asiakkaamme hyvin tietävät. Tämä joustavuutemme ja räätälöityvät ratkaisumme saavat Advisory Boardin myötä parhaan mahdollisen tuen. Nämä huippuosaajat varmistavat sen, että kaikki näkökulmat huomioidaan”, toimitusjohtaja Seppälä iloitsee.

Seppälä on työskennellyt yli 30 maassa ja ennen Hopiaseppiä toiminut kansainvälisen politiikan asiantuntijana niin Yleisradiossa, ulkoministeriössä kuin Milttonillakin. Henna Hopia on Seppälän tavoin työskennellyt vuosia Brysselissä ja kirjoittanut kansainvälisiin julkaisuihin useita analyysejä, joissa esimerkiksi korostettiin Venäjään liittyviä riskejä jo silloin, kun varoitukset Venäjästä eivät vielä olleet muodissa.

Hopiaseppien monipuolinen strategisen viestinnän ja vaikuttamisen osaaminen on edelleen muidenkin kuin vientiyritysten käytössä.

”Jatkamme tietenkin työtä hienojen ohjelmistoalan, teollisuuden ja palvelualan asiakkaidemme kanssa. Painotus vientiyrityksiin on luonteva seuraus maailman muutoksesta, joka istuu omaan osaamiseemme, mutta vastuullinen viestintä ja vaikuttaminen ovat toki edelleen agendallamme kotimaassakin”, lupaa Seppälä.

