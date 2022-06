Glennmont Partnersin rahoittama Piiparinmäen tuulipuisto aloitti kaupallisen toiminnan

Piiparinmäessä sijaitseva tuulipuisto on yksi Euroopan laajimmista subventoimattomista tuulipuistoista. Se on myös merkittävä tuulivoiman tuottaja pohjoismaisen sähköpörssin alueella ja tärkeä osa infrastruktuuria, joka tukee vihreää siirtymää. Tuulipuiston kaupallisen toiminnan aloittaminen on merkittävä virstanpylväs Glennmontin kolmannessa Clean Energy -rahastossa. Glennmont omistaa Piiparinmäen yhdessä kumppaninsa Kansai Electric Power Companyn kanssa, joka hankki projektista 15 prosentin vähemmistöosuuden vuonna 2020.

Kainuun alueella sijaitsevassa tuulipuistossa käytetään Vestaksen tuuliturbiiniteknologiaa. Siellä on yhteensä 41 turbiinia: 13 V150-tuuliturbiinia (kukin 4,2 megawattia) sekä 28 V150-turbiinia (5,6 megawattia), joiden napakorkeus on 150 metriä. Piiparinmäki on tehnyt Googlen kanssa kymmenvuotisen sopimuksen, jonka perusteella Google käyttää 24 turbiinin tuottaman sähkön. Loppujen 17 turbiinin tuottama sähkö myydään Vattenfallille.

Glennmont on tehnyt tiivistä yhteistyötä projektin rakentamisesta vastaavan Ilmatar Energyn kanssa, jolla on ollut keskeinen rooli laitekokonaisuuden urakkasopimusten tekemisessä ja rakennuspalvelujen hankinnassa. Tuulivoimapuiston teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmatar Service Glennmontin varainhoitotiimin valvonnassa.

Osana jatkuvaa projektinhallintaa ja paikallisten vastuullisuushankkeiden tukemiseksi tuulivoimapuiston omistajat ovat perustaneet yhteisöä hyödyttävän ohjelman, joka tukee paikallisia projekteja vuosittain 100 000 eurolla. Projektien tavoitteena on oltava Piiparinmäen tuulipuiston lähistöllä asuvien ihmisten elämän parantaminen ympäristöä, yhteisöä tai alueen taloutta edistävillä hankkeilla.

Glennmont Partnersin rahoitusjohtaja Francesco Cacciabue sanoo: "Meille Piiparinmäen kaupallisen toiminnan alkaminen on iloinen asia, sillä tuulipuisto on tärkeä osanen Suomen puhtaan energian ratkaisuissa. Tuulivoimapuiston rakennustöiden valmistuminen on kumppaneidemme kovan työn tulosta ja merkittävä virstanpylväs."

"Tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energialähteiden rooli globaalissa energiatuotannossa on tärkeämpi kuin koskaan aiemmin. Piiparinmäen menestyksen jälkeen haluamme Glennmontissa edistää uusia hankkeita Pohjoismaissa osana seuraavaa kasvuvaihettamme."

1 300 miljardin dollarin varoja hallinnoiva Nuveen osti Glennmontin maaliskuussa 2021. Tämän ansiosta Glennmontillaon entistä paremmat edellytykset kerätä lisää varoja uudistuvan energian rahastoihinsa ja investoida kaikkiin keskeisimpiin energiateknologioihin – maalla ja merellä sijaitseviin tuulivoimaloihin ja aurinkopaneeleihin – ydinmarkkinoillaan Euroopassa, Aasian-Tyynenmeren alueella ja Yhdysvalloissa.