Globaalit suuryritykset mukana Reilun kaupan käynnistämissä kehityshankkeissa

Kehitysyhteistyön ohjelmakausi 2022-2025 avattiin viime viikolla järjestetyssä virallisessa avajaistilaisuudessa Kenian Naivashassa. Tilaisuudessa oli paikalla hankkeiden sidosryhmiä, Reilun kaupan toimijoita eri mantereilta sekä Suomen suurlähetystön edustajia. Reilu kauppa ry on tehnyt kehitysyhteistyöhankkeita vuodesta 2014 lähtien ja sen rooli koko globaalin Reilun kaupan kehitysyhteistyössä on merkittävä.

Ohjelmatyön keskiössä on Kate Raworthin donitsitalouden malli ja sen tavoitteena on nostaa viljelijät ja työntekijät taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän elämän perustuksille aiheuttamatta säröjä ekologiselle kestävyydelle. Keskeisiä kohderyhmiä ovat nuoriso sekä haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, erityisesti vammaiset ihmiset. Hankkeet keskittyvät kahvin, kaakaon, kukkien, vaniljan, sokerin ja viinin viljelytiloille. Maantieteellisesti ohjelma keskittyy Afrikkaan.

”Suomen Kenian maastrategia keskittyy kestävään talouskasvuun ja siten tämä donitsitalouteen pohjautuva ohjelmatyö on juuri sellaista yhteistyötä, jota me haluamme nähdä”, kommentoi avajaistilaisuudessa suurlähetystön edustuston päällikön sijainen Otto Stenius.

“Reilun kaupan visiona on maailma, jossa kehittyvien maiden viljelijöillä ja työntekijöillä on kestävä toimeentulo, mahdollisuus kehittyä ja päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Tämän vision toteutumisen tiellä on kuitenkin monia esteitä, joita ei voi selvittää pelkkien kriteerien voimalla. Tällä uudella ohjelmalla voimme osaltamme vaikuttaa tasa-arvoa haittaaviin asenteisiin, mahdollistaa työntekijöiden voimaantumista ja vähentää hiilipäästöjä tuotantoketjuissa,” kertoo Reilu kauppa ry:n ohjelmapäällikkö Teemu Sokka.

Suuryritykset mukana mahdollistamassa ohjelmatyötä

Ohjelmatyön kokonaisbudjetti on 14 miljoonaa euroa, josta yli 7 miljoonaa euroa on Ulkoministeriön valtionavustusta. Lisäksi ohjelmatyötä rahoittavat eri yritykset kuten Alko, Tony’s Chocolonely, Mars, Lidl, Aldi, Chocolats Halba ja Ben & Jerry’s.

Mars kertoi alkavasta yhteishankkeesta Norsunluunrannikon Ecookim-kaakao-osuuskunnassa viime viikolla. Livelihood Ecosystem Advancement Program (LEAP) on viisivuotinen hanke, jonka tavoitteena on pitkäjänteisesti edistää 5 000 kaakaonviljelijän ja työntekijän kestävää toimeentuloa. Hankkeen toiminnoissa on keskeistä yksilölähtöinen ajattelu: viljelijöillä on eri tarpeet ja lähtökohdat, jotka vaikuttavat heidänmahdollisuuksiinsa siirtyä kohti elämiseen riittäviä ansioita.

Ohjelmakauden 2022-2025 tavoitteet ja hankkeet

Sosiaalinen kestävyys: Osallistava ja vahva yhteiskunta

Taloudellinen kestävyys: Viljelijöiden ja työntekijöiden taloudelliset oikeudet toteutuvat

Ekologinen kestävyys: Viljelijät ja työntekijät elävät tasapainossa ympäristön ja ilmaston kanssa

Itä-Afrikka

Etiopia: Kukkatilat – työntekijöiden oikeudet, työolot, elämiseen riittävät ansiot, ammattiliitot

Etiopia: Kahvitilat – ilmastoakatemia, vastuullinen kahvintuotanto

Kenia: Kukkatilat – puhdas energia

Kenia: Kahvitilat – ilmastoakatemia, vastuullinen kahvintuotanto

Länsi-Afrikka

Ghana: Kaakaotilat – lapsityövoiman hyväksikäytön kitkeminen

Ghana: Kaakaotilat – lapsityövoiman hyväksikäytön seurantajärjestelmä

Ghana: Kaakaotilat – päästöhyvitykset ja dynaaminen peltometsäviljely

Norsunluurannikko: Kaakaotilat – toimeentulojen monipuolistaminen

Norsunluurannikko: Kaakaotilat – elämiseen riittävät ansiot

Eteläinen Afrikka

Madagaskar: Vanilijatilat – toimeentulojen monipuolistaminen

Malawi: Sokeritilat – kierrätys ja tuotannon sivutuotteet

Etelä-Afrikka: Viinitilat - työntekijöiden oikeudet ja elämiseen riittävät ansiot

Ghana, Kenia ja Etelä-Afrikka: Alueellinen dialogiprojekti ihmisoikeusvastuusta ja huolellisuusvelvoitteesta (HREDD)

Latinalainen Amerikka