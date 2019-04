Grannenfelt Finance vahvistaa toimintaansa energiatehokkuutta ja kiertotaloutta edistävien palveluliiketoimintojen rahoituksessa

Grannenfelt Finance Oy - rahoituksen erikoisosaaja

Grannenfelt Finance on vuonna 2015 perustettu riippumaton pk-yritysten kasvun rahoittamisen huippuosaaja ja mahdollistaja. Rahoitusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet ja hajautuneet tavanomaisen pankkisektorin ulkopuolelle yksityisiin, valtion ja EU:n rahoitusratkaisuihin. Me yhdistämme näitä rahoitusmahdollisuuksia vastaamaan tehokkaasti asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteemme on tarjota elinkaarirahoitusta ja siten mahdollistaa yritysten liiketoiminta ilman jatkuvaa huolta rahoituksen saatavuudesta.

Finanssialan toimijoille tarjoamme osaamista EU-rahoitusinstrumenttien sopivuusarviointiin, neuvonantoon ja hakuprosesseihin. EU:n tarjoamien eri rahoitus- ja riskinjako-ohjelmien mahdollisuudet kasvavat merkittävästi EU:n uuden ohjelmakauden käynnistyessä 2021. Finanssialan toimijat voivat tehostaa merkittävästi rahoitusmarkkinoiden toimivuutta ja parantaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta hyödyntämällä laajemmin EU-rahoitusinstrumentteja.

Pertti Miettunen



Pertin erikoisalaa ovat pääomasijoittaminen, yritysjärjestelyt sekä projektikehitys ja -rahoitus erityisesti puhtaan energian, vesi- ja jätevesisektorin, infrastruktuurin ja kiertotalouden alalla. Hän on toiminut pääomasijoitus-, laki-, rahoitus- ja johtotehtävissä mm. Ahlstrom Machinery- ja Sonera-konserneissa sekä useassa pääomasijoitusyhtiössä. Hän on toiminut aiemmin myös investointipankkitehtävissä Helsingissä ja Lontoossa, sekä cleantech-alan yliopistoinnovaatioista syntyviin start up-yrityksiin sijoittavassa yhtiössä. Miettunen on toiminut myös lukuisten yritysten hallituksissa useissa eri maissa.