Green Taste Oy:n osakekanta myyty Arho Yhtiöt Oy:lle – yritys jatkaa toimintaansa nimellä Arho Foods Oy

Muistutuskutsu: Microyritysten kasvuseminaari pe-la 18-19.3.2022 15.3.2022 07:07:00 EET | Tiedote

Paikka: Vierumäellä Holiday Clubin kongressitilat Aika: pe 18.3 klo 13.30 lähtien Teema: Verkostoitumistilaisuus ja minimessut Kenelle: Medialla ja pk-yrittäjille Microyritysten kasvuseminaari avaa etätyölomailun Businessresidenssi-konseptin. Lue aiheesta tiedote. Nyt on aika laittaa business rullaamaan ja tavata uusia sekä vanhoja liikekumppaneita livenä Vierumäellä pe-la 18-19.3. Etätyöloma.fi järjestää kaksipäiväisen Microyritysten kasvuseminaarin ja minimessut Vierumäen Holiday Clubin kongressitiloissa. Luvassa on liiketoimintaa edistävää ohjelmaa, paljon verkostoitumista, uusia ihmisiä, ideoita, innokasta keskustelua ja pöhinää! Terveyttä, liikuntaa ja hyvinvointia unohtamatta. Tule yritystapahtumaan, joka ei tunnu työltä. Pääset tutustumaan uuteen Etätyöloman Businessresienssi-konseptiin, josta on iloa pitkin vuotta. Vierumäki sijaitsee vain reilun tunnin ajomatkan päässä pk-seudusta, jossa sijaitsee maan kuulu Vierumäen urheiluopisto. Alue on tunnettu monipuolisista liikuntamahd