GreenStarille uusi hotelli Vaasaan - Rakennuttajana WGF III -kiinteistökehitysrahasto

GreenStar Hotel avaa uuden hotellin lähelle Vaasan keskustaa vuoden 2019 lopulla. Hotellirakennuksen rakennuttaa WGF III -kiinteistökehitysrahasto. GreenStarin ja WGF III -kiinteistökehitysrahaston yhteinen investointi on suuruudeltaan 7-8 Meur. Uuteen hotelliin tulee noin 100 hotellihuonetta.

Uusi hotelli erinomaiselle sijainnille

Uusi hotellirakennus sijaitsee keskeisellä paikalla Myllykatu 17:ssä matkakeskuksen läheisyydessä, pohjoisesta Vaasan keskustaan johtavan valtatie 8:n varrella. Uuden hotellin keskeinen sijainti korostuu keskustan laajentuessa junaradan yli Klemettilän puolelle.

”Sijainti on erinomainen hotellille. Hotellille on helppo saapua autolla, junalla tai bussilla – ja koko Vaasan nykyinen ja tuleva keskusta ovat kävelymatkan säteellä hotellista”, sanoo hankkeen rahoittavan WGF III -kiinteistökehitysrahaston toimitusjohtaja Jani Peräsarka.

Vaasan hotellitarjonta laajenee ja monipuolistuu

Vaasan asema työ-, kokous- ja vapaa-ajan matkailun kohteena on vahvistunut, mikä luo hyvät edellytykset uuden hotellin toiminnalle.

Vaasa on korkeakoulukaupunki, jossa on poikkeuksellisen paljon kansainvälisiä yrityksiä ja kansainvälistä liiketoimintaa, mikä tuo Vaasaan jatkuvasti lisää työ- ja kokousmatkailijoita. Kokousten ja kongressien lisäksi Vaasan urheilu- ja viihdetapahtumatarjonta on lisääntynyt viime aikoina selkeästi. Hotellin läheisyyteen tulevassa Wasa Stationissa arvioidaan olevan yli 150 tapahtumaa vuodessa.

GreenStar Hotel täydentää Vaasan majoitustarjontaa uudenlaisella konseptillaan. Hotelli tulee osaltaan tukemaan Vaasan positiivista kehitystä matkailu- ja kokouskaupunkina tarjoamalla laadukkaita, mutta edullisempia majoitusmahdollisuuksia.

GreenStar Hotel – kustannustehokas ja ympäristöystävällinen hotellikonsepti

GreenStar Hotelin tavoitteena on laajentua noin kymmenen hotellin valtakunnalliseksi ketjuksi. Ketjun hotellit toimivat nyt Joensuussa ja Jyväskylässä, missä avautui uusi hotelli heinäkuussa.

”Olemme iloisia, että WasaGroup ja WGF-kiinteistörahastot voivat olla mahdollistamassa GreenStar Hotel -konseptin laajentumista valtakunnalliseksi ketjuksi”, Peräsarka sanoo.

”Jyväskylän avaus on ollut erittäin lupaava ja vastaanotto siellä on ollut hyvä. Etsimme aktiivisesti uusia kohteita laajentumiselle ja Vaasa on tärkeä osa tätä tarinaa”, toimitusjohtaja Kristian Ikonen kertoo.

”Vaasa on meille kiinnostava yliopistokaupunki, jossa sekä koulutuksessa että yritystoiminnassa painottuvat myös ympäristöarvot. Kasvavat asiakasvirrat muun muassa Ruotsista ovat lupaava merkki hotellitoiminnan kannalta. Vaasan hotellien käyttöaste ei ole maan korkeimpia, mutta uskomme, että 10 % huonekapasiteetin lisäykselle löytyy asiakkaita.”

GreenStar Hotel painottaa toiminnassaan edullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Ketjun hotellien hintataso on ollut yleistä tasoa alhaisempi. Hotellit panostavat yksinkertaiseen ja selkeään palveluun sekä hyvinkin erilaisten asiakasryhmien palveluun. GreenStarin huoneissa voi hinnan muuttumatta majoittua 1-3 henkilöä.

GreenStar-hotellien vedenkulutus on noin puolet ja energiankulutus on noin neljänneksen alhaisempaa kuin hotellien kulutus keskimäärin. GreenStarilla on hyväksytty uusien, tiukempien kriteerien mukainen Joutsenmerkki. Ympäristöystävällisyydestä halutaan tehdä asiakkaille helppoa valitsemalla tehokkaat ratkaisut jo rakentamisvaiheessa.