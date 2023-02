GRK sai historiansa suurimman urakan Ruotsista, arvo yli 2 miljardia kruunua – toteuttaa vihreän teräksen tehtaan pohja- ja maarakennustyöt

H2 Green Steel rakentaa Pohjois-Ruotsissa sijaitsevaan Bodeniin vihreän teräksen tuotantoon tarkoitetut teräs- ja vetytehtaat. GRK on valittu toteuttamaan koko laajan tehdasalueen maarakennus- ja pohjanvahvistustyöt. GRK ja H2 Green Steel tekivät hankkeesta sopimuksen toukokuussa 2022, jonka perusteella sovittiin valmistelevien tehtävien tekemisestä. Työt aloitettiin heinäkuussa 2022 heti sen jälkeen, kun hanke sai rakennusluvan. Nyt yritykset ovat allekirjoittaneet varsinaisen urakkasopimuksen.

GRK tavoittelee merkittävää ja kannattavaa kasvua, jota uusi tilaus osaltaan vahvistaa. Vuoden 2022 lopussa GRK-konsernin tilauskanta oli yhteensä noin 380 miljoonaa euroa.

”Tämä on kokonaisarvoltaan GRK:n historian suurin urakka. Olemme yksi johtavista infra-alan toimijoista Suomessa, mutta Ruotsin ja Viron merkitys GRK:lle kasvaa entisestään lähivuosien aikana. Tavoittelemme erityisesti Ruotsissa nopeaa kasvua, jota tämä uusi sopimus tukee huomattavasti”, GRK-konsernin toimitusjohtaja Juha Toimela sanoo.

Sopimuksella on merkittävä vaikutus GRK-konsernin ja sen GRK:n Ruotsissa toimivan tytäryhtiön, GRK Infra AB:n kasvuun ja liikevaihtoon. Vuonna 2021 GRK-konsernin liikevaihto oli yli 430 miljoonaa euroa ja GRK Infra AB:n liikevaihto puolestaan 50,3 miljoonaa euroa.

”Pohjois-Ruotsissa on käynnissä miljardien investoinnit fossiilisista polttoaineista vapaan terästuotannon aloittamiseksi. H2 Green Steel rakentaa Bodeniin merkittävän teräskeskittymän. Olen todella kiitollinen ja tyytyväinen, että meidät valittiin mukaan toteuttamaan tärkeää osaa projektista”, Ruotsin maayhtiön GRK Infra AB:n toimitusjohtaja Mika Mäenpää sanoo.

”GRK Infra AB:n palvelut kattavat kaikki infrarakentamisen osa-alueet. Meillä on pitkä kokemus vaativista rakennus- ja infra-alan projekteista. Kilpailukykymme, joustavuutemme ja asiantuntemuksemme vakuuttivat asiakkaan valitsemaan GRK:n mukaan projektiin. Kyseessä on mittava kokonaisuus, jonka aikana teemme muun muassa satoja kilometrejä paalutustyötä ja maanleikkaustöissä siirrämme maamassoja miljoonia kuutioita”, Mäenpää kuvailee.

Hankkeella on laaja työllistämisvaikutus koko Norrbottenin alueella. Projektin aikana tehdasalueella työskentelee samaan aikaan tuhansia rakentajia. GRK Infra AB rekrytoi jatkuvasti henkilöstöä projektiin ja houkuttelee töihin muun muassa suomalaisia ja virolaisia osaajia.

”Työmaalla GRK:n ammattilaiset työskentelevät vuorotöissä, jotta pysymme tiukassa aikataulussa. Lisäksi työllistämme merkittävän määrän alihankkijoita”, Mäenpää kertoo.





Lisätietoja yrityksestä:

H2 Green Steel (H2GS AB) perustettiin vuonna 2020 jouduttamaan teollisuuden ilmastosiirtymää vihreän vedyn avulla. Teräs, joka aiheuttaa suuria hiilidioksidipäästöjä, on H2 Green Steelin suurin teollisuusala. H2 Green Steelin perustaja ja suurin osakkeenomistaja on sijoitusyhtiö Vargas, joka on ollut perustamassa myös akkuyritys Northvoltia, ja joka on yksi suurimmista osakkeenomistajista kyseisessä yrityksessä. H2 Green Steelin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, ja ensimmäinen tehdaslaitos on kehitteillä Bodenissa.



https://www.h2greensteel.com/