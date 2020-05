GSGroup ja Digita yhteistyöhön IoT-paikannusratkaisuissa

Johtava mobiilien tiedonkeruu- ja paikannusratkaisujen toimittaja GSGroup Oy ja Digita Oy ovat sopineet yhteistyöstä IoT-ratkaisujen osalta. GSGroup hyödyntää jatkossa Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaa maanlaajuista IoT-verkkoa muuan muassa kuljetusten laadun varmistamiseen sekä suurien omaisuuserien paikantamiseen.

GSGroup on toiminut vuodesta 1992 asti jäljityksen ja paikantamisen parissa, ja on nykyään Euroopan johtavia sensoriteknologian toimittajia. Yhtiö tarjoaa monipuolisia paikannus- ja seurantajärjestelmiä suurille logistiikka- ja maapalveluyhtiöille kuten DB Schenkerille, PostNordille ja SwissPortille. Logistiikkayhtiöiden toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus ovat täysin riippuvaisia niiden kyvystä tunnistaa liikkeessä olevat seurattavat kohteet ja seurata niiden tuottamaa kriittistä dataa. Siinä ne luottavat GSGroupiin ratkaisuihin.

”Esineiden internetin myötä kaikki on yhteydessä kaikkeen ja seurattavien kohteiden ja niiden tuottaman datan määrä tulee kasvamaan valtavasti ja lisäämään kaaosta. Siinä missä muut näkevät kaaoksen, me näemme mahdollisuuden. Haluamme tuottaa asiakkaillemme relevanttia dataa ja visualisoida sen helposti ymmärrettävään muotoon”, kertoo GSGroupin Business Unit Manager Pekka Naukkarinen.

”Nyt haluamme laajentaa teknologia-alustaamme myös Digitan LoRaWAN-verkkoon, jonka näemme tarjoavan erinomaisen mahdollisuuden kustannustehokkaaseen ja ketterään suurten omaisuuserien kuten suurten lava- ja konttimäärien seurantaan. Ensivaiheessa tulemme myös hyödyntämään LoRa-verkkoa erilaisissa kuljetusten paikantamisratkaisuissa. Tavoitteenamme on tarjota entistä laajemmalle asiakaskohderyhmälle kustannustehokkaita paikannusratkaisuja”, kertoo Naukkarinen yhteistyön taustoista ja odotuksista.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että GSGroup laajentaa toimintaansa Digitan LoRaWAN-verkkoa hyödyntäen. Maanlaajuinen verkkomme tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa kustannustehokkaasti paikannusratkaisuja logistiikan, kenttätyönohjauksen ja kalustonseurannan moninaisiin tarpeisiin”, kertoo Digitan IoT-palveluiden myyntijohtaja Mika Flinck.

Median yhteydenotot:

GSGroup, Business Unit Manager Finland Pekka Naukkarinen, p. 040 823 1704, pekka.naukkarinen(a)gsgroupfinland.fi

Digita Oy, Myyntijohtaja, IoT-palvelut, Mika Flinck, p. 044 231 8030, mika.flinck(a)digita.fi

Norjalainen GSGroup on toiminut vuodesta 1992 asti jäljityksen ja paikantamisen parissa, ja on nykyään Euroopan johtavia sensoriteknologian toimittajia. GSGroupin liikevaihto oli 29 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiöllä on edustus 15 Euroopan maassa, ja 210 työntekijää toimittaa palveluita yli 30 maahan. Asennettuja laitteita on 175 000 kappaletta.

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi