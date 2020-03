Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tarjoaa ilmaista konsultointiapua yrityksille rahoituksen hakemiseen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun asiantuntijat vastaavat pk-yritysten hätään tarjoamalla veloituksetonta konsultointiapua ja sparrausta Business Finlandin rahoituksen hakemisessa.

Suomea ja koko maailmaa on kohdannut kriisi, jonka kaikkia inhimillisiä ja taloudellisia vaikutuksia emme vielä tiedä. Yrittäjille tilanne on lähes poikkeuksetta liiketoiminnan elinkelpoisuuden kannalta kriittinen hetki. Yritykset tarvitsevat nopeita toimia, jotta konkursseilta, irtisanomisilta ja työpaikkojen menetyksiltä vältytään.



Haaga-Helia haluaa auttaa yrityksiä selviämään kriisitilanteen ylitse. Tuen hakeminen, tarvittavien laskelmien tekeminen ja hakemuksen kirjoittaminen ei ole kaikille helppoa. Siksi tarjoamme pk-yrityksille maksutonta konsultointiapua osana Yrittäjyyden vuosi 2020 -kampanjaamme. Yhteinen tavoitteemme on, että mahdollisimman moni yritys saisi Business Finlandin häiriötilannerahoitusta.



Mikäli haet häiriötilannerahoitusta ja haluat hyödyntää asiantuntemustamme, ota meihin yhteyttä sähköpostitse. Sähköpostisi saatuamme sparraamme sinua puhelimitse eteenpäin hakemuksesi täyttämisessä. Keskustelun aikana muodostamme yhdessä tilannekuvan yrityksestäsi, minkä jälkeen voimme määritellä mahdollisia käyttökohteita häiriörahoituksesi hyödyntämisessä. Nämä palvelumme ovat sinulle täysin veloituksettomia. Haaga-Helia tarjoaa myös muita palveluita, joista voit lukea lisää sivuiltamme.



Tulevaisuudenkestävät yritykset tehdään tänään. Elämä jatkuu koronan jälkeenkin ja pyrimme siihen, että epidemian vaikutukset alueemme yrityksille voitaisiin minimoida. Haluamme pysyä oman alueemme yritysten pitkäjänteisenä kehityskumppanina ja tukea niiden elinvoimaisuutta kaikissa tilanteissa.



Lisää tietoa hakemusprosessista ja palveluistamme löydät verkkosivuiltamme osoitteesta: https://www.haaga-helia.fi/fi/uutiset/haaga-helia-hairiotilannerahoitus tai olemalla yhteydessä Haaga-Helian tutkimus- ja kehittämispäällikkö Hannu Vahteraan.