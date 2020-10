Haaga-Helia Porvoon opiskelijat järjestävät Svenska veckan -tapahtumia

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoo Campuksen kaksikielisen myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelman 2. vuoden opiskelijat järjestävät Svenska veckanin aikana monia tapahtumia.

Maanantaina 2.11. klo 9-11.30 järjestetään Pääskytien koulun 7D-luokalle virtuaalinen Finnkampen-yleisurheilutapahtuma. Tapahtumassa seiskaluokkalaiset kilpailevat muun muassa tietokilpailun parissa, jonka aiheina on esimerkiksi Svenska veckan ja urheilu. Paras joukkue voittaa yllätyspalkintoja. Tapahtumassa on tarjolla pientä purtavaa.



Tiistaina 3.11. klo 9–11 järjestetään päiväkoti Skogsstjärnan esikouluryhmille virtuaalinen Pyssel Klubben -askartelutapahtuma. Tapahtumassa askarrellaan etäyhteyden välityksellä talvisia koristeita. Tavoite on tukea lasten luovuutta ja tuoda piristystä tarhapäivään. Opiskelijat ohjaavat askarteluhetken Porvoon Campukselta.



Tiistaina 3.11. klo 12.30–13.15 järjestetään Porvoon suomenkielisille kahdeksasluokkalaisille virtuaalinen pelitapahtuma Swedish Balls on Fire. Tapahtumassa oppilaat osallistuvat puhelimillaan Marbles on stream -peliin sekä Kahoot! -kyselypeliin suomenruotsalaisuudesta ja Svenska veckanista. Voittajille on luvassa palkintoja.



Keskiviikkona 4.11.2020 klo 11–13 järjestetään ensimmäistä kertaa virtuaalinen SpökBio-tapahtuma Linnankosken lukion ensimmäisen luokan opiskelijoille. Luvassa on Halloween-teemainen elokuvatapahtuma, jossa jännittävän leffan lisäksi on luvassa muun muassa tietokilpailu. Tapahtuma striimataan Haaga-Helian Porvoon kampukselta ja on vain kutsun saaneille.



Torstaina 5.11. klo 16–19 järjestetään nuorille aikuisille suunnattu virtuaalinen tapahtuma Finlandssvensk Race. Tapahtuma on virtuaaliseikkailu Instagramissa, jossa osallistujat ratkaisevat Porvooseen ja suomenruotsalaisuuteen liittyviä arvoituksia. Parhaimmat julkaisut palkitaan lahjakortein.