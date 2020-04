Haaga-Helia tukee ilmailualan lomautettuja ja irtisanottuja työntekijöitä ilmaiskurssein

Koronaviruksen asettamat rajoitukset ovat vähentäneet rajusti lentomatkustajien määrää, mikä on vaikuttanut suoraan lentoalan yritysten, kuten esimerkiksi Finavian, Finnairin ja Norran toimintaan. Haaga-Helia haluaa tukea näiden yritysten lomautettuja tai irtisanottuja työntekijöitä tarjoamalla heille maksutta virtuaaliopetusta.

- Olemme nähneet omien opiskelijoidemme kautta, millaista inhimillistä hätää ja huolta tulevaisuudesta tilanne on aiheuttanut ja koimme tärkeäksi auttaa alan työntekijöitä tämän kriisin yli, kun meillä siihen on mahdollisuus, toteaa Aviation Business -koulutusohjelman johtaja Maija Eklöf.



Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi lomautettu ja irtisanottu henkilöstö voi opiskella Haaga-Helian Porvoon kampuksella tarjottavan Aviation Business -koulutusohjelman kursseja. Kyseessä on kaksi viiden opintopisteen virtuaalikurssia, Digital airline management ja Airport digital customer journey.



- On selvää, että tämän tilanne muuttaa maailmaa, mutta lentoliiketoiminta ei lopu. Kun maailma on taas jaloillaan, lentoala tarvitsee nopeasti alan osaajia. Lentoyhtiöt ja muut lentoliiketoimintaa harjoittavat tulevat haluamaan yhä enemmän työntekijöitä, joilla on jo perusosaaminen erittäin säännöstellystä ja omanlaisestaan liiketoiminnasta.



Työntekijät ovat saaneet tarkemmat tiedot kurssi-ilmoittautumisesta omalta työnantajaltaan. Ensimmäisen viikon aikana ilmoittautumisia on tullut jo lähes sata. Suoritetut opinnot voi sisällyttää myös tutkintoon, jos henkilö päättää myöhemmin hakeutua tutkintokoulutukseen Porvoon kampukselle.



Haaga-Helia tarjoaa kesäopinnot maksutta lomautetuille ja työttömille



Haaga-Helia tarjoaa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi lomautetuille ja työttömille mahdollisuuden suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun kesäopintoja maksutta. Maksuttomuus koskee uusia ilmoittautumisia 25.5.-31.8.2020 toteutettaville kesäopinnoille, joihin on voinut hakeutua 9.4.2020 alkaen.



Hakijat saavat lisätietoa hakemisesta ja ilmoittautumisesta Opintopalveluista. Ilmoittautumisen yhteydessä toimitetaan todistus työttömyydestä tai lomautuksesta. Paikkoja on rajoitettu määrä.