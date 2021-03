Haaga-Helian Porvoo Campus palkitsee parhaat yhteistyökumppanit

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoo Campus täyttää 10 vuotta. Juhlavuosi täyttyy sarjasta upeita tilaisuuksia, joista ensimmäinen on alumneille suunnattu virtuaalitapahtuma 8.4.2021.

Tapahtumassa myönnetään myös Vuoden toimeksiantaja -tunnustuspalkinto. Palkinto myönnetään yritykselle tai organisaatiolle, joka on toiminut hyvässä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, antanut heille aikaa ja tukea sekä kannustanut heitä. Vuoden toimeksiantaja suhtautuu opiskelijoiden ideoihin avoimesti ja ennakkoluulottomasti, sekä luottaa heidän kykyihinsä.



Tänä vuonna palkittavat yritykset ja organisaatiot ovat:

• Duunitehdas verkosto

• LPO Net

• Askolan kunta

• RUNO hotelli

• Wellbeing 365 Resort – Villas – Spa



Toimeksiantajat ovat antaneet Porvoo Campuksen opiskelijoille mielekkäitä oppimiskokemuksia ja haasteellisia kehittämistehtäviä. Toimeksiantajat ovat myös osoittaneet aitoa kiinnostusta opiskelijoiden kehittymiseen ja ammatilliseen kasvuun, ja ovat tarjonneet opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa opittua käytännössä. Kaikki projektit ovat tarjonneet arvokasta kokemusta matkailun ja liiketalouden opiskelijoille.



Alumnitapahtumassa kisaillaan leikkimielisesti, kuljetaan pitkin muistojen polkua sekä nautitaan pääesiintyjän mentalisti Noora Karman show’sta “Magic in Business-Magic in you”. Esityksessä harjoitellaan yksilön esiintymistaitoja, käyttäytymistä yleisön edessä, karisman ja lavan haltuunottoa, empatiataitoja ja heittäytymistä uusiin haasteisiin positiivisuuden kautta.



Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Porvoo Campuksen toisen vuoden restonomiopiskelijat, jotka suuntautuvat tapahtumatuotantoon.



Alumnitapahtuman aikataulu 8.4:



16.00 - Yhteydet aukeavat, vapaamuotoista verkostoitumista

16.30 - Tervetulosanat campusvastaava Malin Lahdensuo ja osaamisaluejohtaja Kiti Häkkinen

16.40 - Songs from last decade –Kahoot

16.50 - Mentalisti Noora Karma: Magic in business - magic in you

17.15 - Do you recognize your teachers? -Kahoot

17.20 - Memory Lane, pictures from the past decade on Porvoo Campus

17.25 - Networking

17.45 - Vuoden toimeksiantaja –palkintojen jako

18.00- Loppushow ja kiitokset



Tapahtuman linkki: FB’ssä https://www.facebook.com/events/2577453842553680/?active_tab=discussion