Haaga-Helian Porvoon kampuksen projektiviikko avaa ovet Askolan lukiolaisille

Askolan lukiolaisille tarjoutuu huhtikuussa ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin aidossa ympäristössä Haaga-Helian järjestämällä projektiviikolla. Haaga-Helian Porvoon kampuksen suunnittelema ja toteuttama Minä korkeakouluopiskelijana -projektiviikko on kerännyt valtavaa kiinnostusta opiskelijoiden keskuudessa ja samanlainen on jo suunnitteilla pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan lukiolaisille

Haaga-Helian Porvoon kampuksen yhteistyö toisen asteen koulujen kanssa on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa ja sille etsitään jatkuvasti sopivia toteutumismuotoja. Yksi näistä on maanantaina 19.4. käynnistyvä Minä korkeakouluopiskelijana -projektiviikko, jonka Haaga-Helia järjestää yhteistyössä Askolan lukion kanssa. Projektiviikon tavoitteena on tarjota lukion opiskelijoille mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin sekä korkeakouluun toimintaympäristönä.

– Erilaisten yhteistyömuotojen löytymiseen tarvitaan useampaa kokeilukertaa, palvelumuotoilua sekä puhtaasti oikeaa ajoitusta. Viime syksynä totesimme, että lukiolaiset eivät lähde koulupäivän jälkeen enää korkeakoulukursseille, vaan tarvitaan jotain aivan muuta, kertoo projektiviikon vetäjä, lehtori ja opinto-ohjaaja Mari Austin Haaga-Heliasta.

Askolan lukio toivoi opiskelijoilleen projektiviikkoa kampuksella, minkä aikana opiskelijat pääsisivät tutustumaan korkeakouluopintoihin aidossa toimintaympäristössä.

– Korkeakouluun tutustumisjakson tavoitteena on antaa lukio-opiskelijoille realistinen kuva ammattikorkeakouluopinnoista ja vahvistaa nivelvaiheen yhteistyötä, ja projektiviikko on hyvä konkreettinen tapa tuoda näitä sisältöjä lukiolaisille, kommentoi Askolan lukion rehtori rehtori Pekka Hurskainen.

– Pandemian olosuhteet huomioon ottaen Haaga-Helia ylitti tarjonnallaan Askolan lukion toiveet. Toivomme, että voisimme jatkossakin tehdä Porvoon Campuksen kanssa yhteistyötä ja että Minä opiskelijana -kurssista tulisi vakiintunut tapa Askolan lukion opiskelijoille kurkistaa korkeakouluopintoihin, kehuu Askolan lukion opinto-ohjaaja Jaana Sunnvik.

Projektiviikon aikana opiskelijat tutustuvat Haaga-Helian koulutusohjelmiin ja mahdollisuuksiin osallistua opiskelijatoimintaan, kansainvälistyä ja kehittää omaa uraa. Lisäksi projektiviikon osallistujat oppivat tunnistamaan omia kehittämiskohteitaan tulevana korkeakouluopiskelijana ja työnhakijana. Samalla heitä autetaan ymmärtämään tulevaisuuden osaamistavoitteita. Kurssin läpikäytyään lukion opiskelija saa yhden opintopisteen suorituksen.

– Tämä on ainutkertainen mahdollisuus saada maistiainen korkeakouluopiskelusta. Samalla se auttaa lukion opiskelijoita jäsentämään omia tavoitteitaan ja tuomaan korkeakouluopinnot lähemmäksi omia tulevaisuudensuunnitelmia. Haaga-Helialle tämä on mieluinen tapa lisätä yhteistyötä toisen asteen kanssa, kun saamme tutustua heidän opiskelijoihinsa. Saatamme aikanaan saada heistä innostuneita hakijoita. Meillä on aito halu tehdä yhteistyötä eri muodoissa toisen asteen koulujen kanssa, se luo hyvää synergiaa paikalliseen koulukenttään, Austin painottaa.

Projektiviikko Minä korkeakouluopiskelijana on saanut innostuneen vastaanoton sekä kampuksella että lukiolla, ja huhtikuun projektiviikolle on ilmoittautunut 67 opiskelijaa. Kesälle 2021 on jo suunnitteilla samanlainen viikko pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan lukiolaisille. Muita yhteistyön muotoja lukioiden kanssa edistetään jatkuvasti. Yksi näistä on Porvoon Linnankosken lukion yrittäjyyskurssin opiskelijoiden osallistuminen katsojina Business Idea Competition -finaaliin, joka järjestetään 7.5. Porvoon kampuksella.