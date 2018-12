Haartmanin ja Malmin päivystykset siirtyvät HUSille 7. tammikuuta 2019

HUS palauttaa vuoden 2018 ylijäämän kokonaan kunnille 13.12.2018 15:44 | Tiedote

HUS-kuntayhtymän valtuusto pohti tämän päiväisessä kokouksessaan, mitä tehdä tänä vuonna syntyneelle taloudelliselle ylijäämälle. Yksi vaihtoehto oli palauttaa ylijäämä kokonaan. Toinen oli se, että ylijäämästä palautetaan osa ja säästetään osa ensi vuodelle. - Minun kantani on, että kaikki ylijäämä pitää palauttaa. Luotan siihen, että ensi vuonna pärjätään, vaikka kaikki palautettaisiinkin, viimeistä kertaa valtuuston kokouksessa toimitusjohtajana esiintynyt Aki Lindén sanoi. Valtuusto äänesti asiasta. Äänestyksen jälkeen valtuusto päätti suurella enemmistöllä, että vuoden 2018 ylijäämä palautetaan kokonaisuudessaan kunnille. Vielä ei tarkasti tiedetä, paljonko ylijäämää on. Lopullinen summa tarkentuu, kun joulukuun tulos on tiedossa. Toimitusjohtaja Lindén arvioi, että palautus voisi olla jopa 70-80 miljoonaa euroa, jossa on mukana Töölön sairaalakiinteistön myyntivoitto 38 miljoonaa euroa. Palautukset suoritetaan tammikuussa. Lindén kertoi vuoden 2018 talouskehityksestä myös muita a