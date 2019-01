Haavanhoitoon neuvoja kansalaisille ja ammattilaisille

Terveyskylä.fi-verkkopalveluun on avattu haavanhoitoa käsittelevä talo. Haavatalo tarjoaa kaikille tietoa erilaisista akuuteista ja kroonisista haavoista. Ammattilaisille on oma kroonisten haavojen hoidon opas TerveyskyläPRO-palvelussa.

Krooniset haavat kuten painehaavat, diabetesperäiset haavat ja laskimovajaatoiminnan aiheuttamat haavat tuottavat potilaille pitkäaikaista kärsimystä. Haavatalo tukee potilaiden, heidän läheistensä sekä ammattilaisten välistä yhteistyötä ja auttaa potilaita haavojen omahoidossa. Sivuilta löytyy tietoa myös haavapotilaan vertaistuesta ja sosiaaliturvasta.

Esimerkiksi diabetekseen liittyvä valtimokovettumatauti heikentää verenkiertoa ja hermovaurio vaimentaa tuntoaistin. Tämän vuoksi jalkoihin syntyy herkästi haavoja ja ihorikko saattaa suurentua vaikeahoitoiseksi haavaksi. Haavatalon hoito-ohjeet auttavat siis myös diabeetikkoja.

Haavanhoidon olennaiset yhdestä paikasta

”Haavatalo on ensimmäinen virtuaalinen haavapotilaille suunnattu laajempi kokonaisuus, missä on pyritty kattavasti esittämään tietoa eri haavatyypeistä, niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Myös potilaan omahoito-osuus on laaja, ja sen tarkoituksena on voimaannuttaa potilasta elämäntapamuutoksiin.”, toteaa erikoislääkäri Kirsi Isoherranen HUS Haavakeskuksesta.

Verkkopalvelu on rakennettu kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteistyönä. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat mm. Diabetesliitto ja Suomen haavanhoitoyhdistys ry sekä Savonian ammattikorkeakoulu.

Myös ammattilaisille on tarjolla materiaalia: krooniset haavat-opas löytyy TerveyskyläPRO-palvelusta (vaatii VRK-kortin tai organisaatiotunnukset) terveyskyla.fi/ammattilaiset

Terveyskylästä neuvoja vaivaan kuin vaivaan

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja, Omapolku-palvelukanava, digihoitopolkuja sekä ammattilaisille suunnattu TerveyskyläPRO. Taloja on nyt avoinna 32.

Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.

Palvelu on uraauurtava ja kiinnostusta herättävä – rahoituksen lisäksi se on kerännyt tunnustuksia ja palkintojakin.

