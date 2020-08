Haavoittuvassa asemassa olevat tarvitsevat maskien lisäksi tukea ja neuvontaa - Sinäkin voit auttaa!

Hallitus antoi suosituksen suojaavien kasvomaskien käytöstä. Suositus kehottaa ihmisiä käyttämään maskia muun muassa julkisessa liikenteessä. Diakonissalaitos pitää tärkeänä, että suosituksen toimeenpanossa huolehditaan, että heikoimmassa asemassa olevat ja pienellä toimeentulolla elävät eivät joudu entistä eriarvoisempaan ja eristyneempään asemaan.

”Vaikka maskeja onkin kuntien toimesta tarjolla, niin kaikilla ei ole voimia tai motivaatiota niiden hankkimiseen tai oikeanlaiseen käyttämiseen. On tärkeää, että maskeja ja neuvontaa saa maksutta niistä tutuista paikoista, joissa tukea tarvitsevat ihmiset ovat jo tottuneet käymään ja joihin he luottavat. Järjestöillä on tässä tärkeä rooli tavoittaa niitä ihmisiä, jotka ovat sote-palveluiden ulkopuolella”, Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Ilkka Kantola sanoo.

Diakonissalaitoksella on hyvät mahdollisuudet jakaa maskeja ja huolehtia neuvonnasta. Palveluiden ja toiminnan kautta tavoitetaan useita riskiryhmiin kuluvia henkilöitä, kuten paperittomia, Itä-Euroopan romaneita, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, yksinäisiä vanhuksia, asunnottomia ja erilaisten riippuvuuksien kanssa eläviä ihmisiä.

”Meidän on yhdessä huolehdittava, että suositus ei lisää ennakkoluuloja ja syrjiviä asenteita heikoimmassa asemassa olevia kohtaan. Maskittomuus ei läheskään aina tarkoita välinpitämättömyyttä suositusta tai kanssaihmisiä kohtaan. Myös koronan aikana tarvitaan tukea ja ymmärrystä vaikeassa elämäntilanteessa eläviä kohtaan”, Kantola muistuttaa.

Sinä voit auttaa!

Diakonissalaitos kerää varoja heikoimmassa asemassa olevien tukemiseen pandemian keskellä. Maskien tarve tulee olemaan suuri.

Lahjoittamalla maskin ja tuen nuorelle tai muuten ilman maskia olevalle voit olla mukana ehkäisemässä koronaviruksen leviämistä. Pidämme tukea tarvitseviin tiiviisti yhteyttä, emmekä jätä ketään yksin.

Esimerkiksi 20 eurolla neljä ihmistä saa kestomaskin tai 20 kertakäyttömaskia sekä tukea maskin käyttöön.

Lahjoittaminen on helppoa: 20 euroa voi lahjoittaa tekstaamalla sana TOIVO numeroon 16499.

Lahjoituksia voi tehdä myös Diakonissalaitoksen keräystilille FI85 2065 1800 1084 62 (Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr) tai verkkosivujemme kautta www.hdl.fi/lahjoita

Teemme yritysyhteistyötä TamSilkin kanssa. TamSilk toimittaa kestomaskeja.

Voit myös tehdä maskin itse ja lähettää sen kauttamme apua tarvitsevalle. Otamme vastaan Marttojen ohjeella tehtyjä maskeja osoitteessa: Diakonissalaitos, Maski-kampanja, Alppikatu 2, 00530 Helsinki.

https://www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/vaatteet-ja-asusteet/kasvomaskin-ompelu-ja-kayttoohje/

