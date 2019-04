Habitalle uusi toimipiste Joensuuhun ‒ yritys tähtää merkittäväksi toimijaksi Itä-Suomessa

Suomen suurin yksityinen kiinteistönvälittäjä Habita on käynnistänyt toimintansa Joensuussa. Pirteä yliopistokaupunki ympäristöineen tarjoaa Habitalle mahdollisuuden kasvaa merkittäväksi toimijaksi Itä-Suomessa. Tähän mennessä yrityksen itäisin toimipiste on sijannut Lappeenrannassa.

”Olemme jo pidempään halunneet parantaa palveluitamme Itä-Suomen alueella. Nyt Joensuussa avautui hyvä mahdollisuus, kun saimme toimiston johtajaksi kokeneen alan asiantuntijan Esa Juvosen”, sanoo Habita Suomen toimitusjohtaja Mika Pärssinen.

Pärssisen mukaan Joensuu täydentää hyvin Habitan noin 40 paikkakunnan palveluverkkoa. Jatkossa myös lomakodin voi ostaa Habitan kautta esimerkiksi Espanjasta, Albaniasta tai Thaimaasta. Habitalla on kotimaisten toimipisteiden lisäksi 17 ulkomaista konttoria, mikä on alalla poikkeuksellista. Vastaavasti yritys välittää joensuulaisille koteja ja kesämökkejä ympäri Suomen.

Habita-verkoston vahvuus näkyy asiakkaalle tavanomaista suurempana ostajakuntana. Yrityksen kaikkia kohteita välittää noin 250 kiinteistönvälittäjää aina Kittilästä Hankoon ja Gambiasta Thaimaahan. Kohteita käytiin vuoden 2018 aikana katsomassa lähes 200 eri maasta.

Tähtäimessä myös Kuopion markkinat

”Pystymme tarjoamaan asiakkaille erittäin tarkkaa tietoa asuntomarkkinoista. Sen sijaan että otamme myyntikohteen varastoon odottamaan, seuraamme ja raportoimme asiakkaalle aktiivisesti myynnin etenemisestä. Habitan luoma toimitapa poikkeaa huomattavasti perinteisestä”, Habitan Joensuun toimitusjohtaja Esa Juvonen kertoo.

Juvosen mukaan Habitan kaikilla välittäjillä on käytössään yhteinen tietokanta, jonka avulla saadaan tarkkaa tietoa sekä markkinoista että asiakkaiden tarpeista.

”Monet asiakkaat ottavat tänä päivänä itse selvää asunto- ja kiinteistökaupasta ja omaavat laajan tietotason. Tällöin välittäjän on tuotettava asiakkaalle parempaa ja tarkempaa faktaa kuin mitä verkosta löytyy”, Habitan Joensuun toimitusjohtaja Esa Juvonen sanoo.

Habitan tavoitteena on vakiinnuttaa paikkansa Itä-Suomessa. Siksi myös Kuopion asunto- ja kiinteistömarkkinat kiinnostavat. Kiinteistönvälitys on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina ja alalle on tullut uusia toimijoita. Tämä on Habitan mielestä hyvä asia.