Hae syksyn yhteishaussa Jyväskylän yliopistoon – uutena tarjolla koulutusteknologia

Syksyn yhteishaku tarjoaa mahdollisuuden hakea 15 eri tutkinto-ohjelmaan Jyväskylän yliopistossa. Syksyn yhteishaun hakuaika on auki Opintopolku.fi -palvelussa 1.9.–15.9.2021, ja koulutukset alkavat keväällä 2022.

Hakukohteita on tarjolla alempaan ja ylempään (kandidaatti+maisteri) korkeakoulututkintoon johtaviin tutkinto-ohjelmiin, sekä erikseen vain kandidaatin tai maisterin tutkintoon johtaviin tutkinto-ohjelmiin.

Uutena tarjolla on koulutusteknologian kandidaatti-ja maisteriohjelma informaatioteknologian tiedekunnassa. Koulutusteknologiasta valmistuu tietotekniikan sekä opettamisen, oppimisen ja ohjaamisen yhdistämisen ammattilaisia.

Moni hakukohteista on ns. avoimen väylän hakukohteita, joissa edellytetään vaihtelevia määriä aiempia opintoja avoimessa yliopistossa. Tällaisia hakukohteita on erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa historiassa, kirjoittamisessa, kirjallisuudessa, taidehistoriassa ja taidekasvatuksessa sekä musiikkiterapiassa. Muilla aloilla tällaisia hakukohteita on mm. tietojärjestelmätieteessä, koulutusteknologiassa ja terveystieteissä.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille on tarjolla kaksivuotisia maisteriopintoja fysiikassa, kemiassa, matematiikassa, tietotekniikassa sekä tilastotieteessä.

Aiempia yliopisto-opintoja vaativaan luokanopettajan aikuiskoulutukseen on mahdollisuus hakea Kokkolan yliopistokeskuksessa. Siellä on tarjolla myös tietotekniikkaa ja varhaiskasvatusta.

Syksyn yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle voidaan tarjota pääasiassa vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta tutkintoon johtavasta koulutuksesta.

Syksyn yhteishaun aikataulu:

Hakuaika on 1.9.–15.9.2021.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 26.11.2021.

Hakijan otettava opiskelupaikka vastaan ennen 3.12.2021 klo 15.

Varasijoilta hyväksyminen päättyy 14.12.2021 klo 15.00.

Opetus alkaa tammikuussa 2022.

Lisätietoja:

suunnittelija Maria Kotiranta, Jyväskylän yliopiston hakijapalvelut, p. 040 805 4926, maria.kotiranta@jyu.fi

www.jyu.fi/hae

