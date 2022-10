Häkkänen: Suora asevienti tehtailta Ukrainaan mahdollistettava nopeasti

”Euroopassa on pulaa puolustustarvikkeista. Maat ovat tukeneet Ukrainaa suurella määrällä puolustusmateriaalia ja ne paikkaavat nyt omia varastojaan. Eurooppalaisen puolustusteollisuuden tuotantoa on lisättävä Euroopan turvallisuuden ja huoltovarmuuden parantamiseksi sekä Ukrainan tukemisen jatkamiseksi. Ukrainalla on mahdollisuus voittaa sota”, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen.

Kokoomus esittää ratkaisuiksi:

1. Jatketaan Ukrainan tukemista puolustusmateriaalin avulla ja mahdollistetaan vienti suoraan tehtailta Ukrainaan. Sitoudutaan pitkäjänteisiin ja ennakoiviin ostolupauksiin teollisuudelta.

2. Kohdennetaan EU:n yhteisiä varoja nykyistä enemmän puolustushankintoihin.

3. Vahvistetaan suomalaisen puolustusteollisuuden vientimahdollisuuksia ja ratkaistaan tuotannon pullonkaulat.

”Euroopan ja Suomen puolustusteollisuudelle on annettava lisävauhtia, jotta tuotantoa voidaan kasvattaa vastaamaan uusia tarpeita. Siksi asevienti suoraan tehtailta Ukrainaan tulee mahdollistaa valtioneuvoston päätöksellä. Luonnollisesti valtio pysyy kuskin paikalla ja kontrolloi vientipäätöksiä. Suora vienti tehtailta Ukrainaan vähentäisi mahdollisia viiveitä aseiden toimituksissa. Prosessit ja käytännöt on käytävä läpi, jotta pullonkaulat voidaan purkaa”, Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan hallituksen ja puolustushallinnon on annettava puolustusteollisuudelle signaali, että ase- ja muu materiaalituotanto kannattaa ajaa ylös pysyvästi.

”Puolustusteollisuuden asema vientialana tulee normalisoida, sillä puolustusviennistä on merkittävää hyötyä Suomelle. Suomen panostettava puolustusinnovaatioiden syntymiseen ja sujuvoitettava puolustusteollisuuden tuotteiden vientiä etenkin EU- ja Nato-maihin. Kilpailukykyinen puolustusteollisuus lisää Suomen uskottavuutta osana Euroopan ja Naton puolustusjärjestelmää”, Häkkänen sanoo.

Häkkänen ehdottaa Suomen EU-politiikan kärkiteemaksi kuluvan hallituskauden loppuun asti puolustusteollisuuden ylösajoa kaikkialla unionissa. EU:n rahoituksesta nykyistä suurempi osa olisi mahdollista kohdentaa puolustusteollisuuden kehittämiseen ja Ukrainan aseistamiseen luomalla uusi rahasto puolustusmateriaalin hankkimista varten.

”Kyse on Suomen sekä Euroopan turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta pidemmällä tähtäimellä. Euroopasta on lähetettävä Venäjälle selvä signaali siitä, että tuemme Ukrainaa niin kauan kuin tarvitsee ja että Eurooppa ottaa oman turvallisuutensa tosissaan”, Häkkänen sanoo.

”Turvaamme tietysti oman kansallisen puolustuksemme ensin, ja parhaiten se tapahtuu vahvistamalla kotimaisen puolustusteollisuuden kapasiteettia. Siksi nyt on aika kääriä hihat ja ryhtyä toimiin”, Häkkänen päättää.

LIITE: Kokoomuksen avaus: Lisää vauhtia puolustusmateriaalin tuotantoon