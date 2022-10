Haku korkeakoulutetuille maahanmuuttaneille suunnattuun JYU.INTEGRA-koulutukseen on käynnissä

JYU.INTEGRA-koulutuksen tavoitteena on edistää korkeakoulutaustaisten ja -kelpoisten maahanmuuttaneiden henkilöiden tutkinto-opiskelijaksi hakemista tai asiantuntijatehtäviin työllistymistä omalla alalla Suomessa. JYU.INTEGRA on kielikoulutusta, jossa on mukana myös opiskelijan oman alan yliopisto-opintoja. Tänä syksynä hakemuksia odotetaan myös ukrainalaisilta aikuisopiskelijoilta.

Maahanmuuttajataustaiset korkeakoulutetut opiskelijat saavat JYU.INTEGRAsta hyvän pohjan jatkokoulutusta tai työelämää varten Suomessa.

Maahanmuuttaneille jo korkeakoulutetuille aikuisopiskelijoille JYU.INTEGRA on ainutlaatuinen väylä kehittää kielitaitoa ja oman alan akateemista osaamista työllistymisen parantamiseksi Suomessa. Tällaista kohderyhmää ovat esimerkiksi sotaa paenneet ukrainalaiset, joilla on jo korkeakoulututkinto ja työkokemustakin. – JYU.INTEGRAssa otetaan huomioon opiskelijoiden aiempi oman alan osaaminen ja yhdistetään se muuhun opiskeluun. Näin karttuu sekä opiskelussa että asiantuntijatyössä tarvittava kielitaito. Tavoitteena on päästä mahdollisimman nopeasti kiinni yliopisto-opintoihin tai asiantuntijatehtäviin Suomessa, tiivistää JYU.INTEGRA-koulutuksen koordinaattori ja yliopistonopettaja Tuija Lehtonen. Koulutus tarjoaa opintoväylän myös korkeakoulukelpoisille ja lähtömaassaan opinnot keskeyttämään joutuneille. JYU.INTEGRA voi olla hyvä vaihtoehto siis myös heille, jotka haluavat jatkaa opintojaan suomalaisessa yliopistossa, erityisesti suomeksi. – Koulutuksen keskeisiä kohderyhmiä ovat opettajat sekä IT-alan, luonnontieteiden, kauppa- ja yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijat ja asiantuntijat, jotka tarvitsevat suomen kieltä työelämässä ja opinnoissa, kertoo kansainvälisten opiskelijavalintojen suunnittelija Marita Häkkinen. JYU.INTEGRA-koulutuksessa yhdistetään eli integroidaan kieli- ja oman alan opintoja niin, että opinnot tukevat suomen kielen, akateemisten taitojen ja oman alan sisältöjen opiskelua suomeksi. Samalla tuetaan opiskelijan integroitumista suomalaisen yliopiston opiskelukulttuuriin. Koulutus toimii useimmiten opiskelijalle omaehtoisena kotoutumiskoulutuksena. Kokopäiväinen koulutus järjestetään lähiopetuksena, joten asuminen Jyväskylässä tai lähiseudulla koulutuksen aikana on välttämätöntä. JYU.INTEGRA järjestetään nyt seitsemättä kertaa. Koulutusta koordinoi Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movi. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Hakuaikaa on 10.11.2022 asti. JYU.INTEGRA-koulutuksen verkkosivut: https://movi.jyu.fi/fi/kehittamistyo/integra/integra

