Hakukierros haitallisten vieraslajien torjumiseksi on päättynyt

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa valtakunnallisesti. Ensimmäinen avustushaku vieraslajien saamiseksi kuriin on päättynyt marraskuun lopussa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa sekä edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä.

Avustusta voidaan myöntää sekä varsinaisiin torjuntatoimenpiteisiin että hankkeisiin, joilla seurataan ja varmistetaan torjunnan tuloksia. Avustusta voidaan myöntää myös vieraslajineuvontaan sekä uusiin innovointeihin torjunnoissa.



Ensimmäisellä hakukierroksella ELY-keskukseen toimitettiin 64 hakemusta, joiden haettu avustussumma oli yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa. Rahaa on jaossa tällä hakukierroksella 875 000 euroa. Tällä hetkellä hakemukset ovat kommentoitavana niissä ELY-keskuksissa, joista ne on lähetetty hakujärjestelmään. Sen jälkeen hankkeet pisteytetään jo etukäteen ilmoitettujen hankekriteerien mukaisesti, ja pisteiden perusteella päätetään rahoitettavat hankkeet helmi-maaliskuulla 2021. Vieraslajien torjunnan hankehaku on ns. jatkuva haku, eli se toistuu vuosittain marraskuulla ja siitä tehdään hakukuulutus vuosittain ELY-keskus.fi- sivustolla.



Hankehakemukset koskivat valtakunnallisesti Lappia lukuun ottamalla koko Suomea. Hanke-esitysten toimenpiteet liittyivät haitallisten vieraslajien luetteloista eniten jättipalsamiin, komealupiiniin, kurtturuusuun, jättiputkiin, espanjansiruetanaan, minkkiin ja supikoiraan. Haetuissa hankkeissa oli torjuntahankkeita seurantoineen, neuvontahankkeita ja uusia torjuntakokeiluja. Hakemusten runsas määrä kertonee valtakunnallisesti tärkeästä työtarpeesta vieraslajien torjunnan toteuttamiseksi sekä toisaalta tämänkaltaisen avustuksen tarpeesta.



Avustettavilta hankkeilta on hakuvaiheessa vaadittu myöntämisen ehtona, että

hankkeella torjutaan haitalliseksi säädettyä vieraslajia, eli kasvi- tai eläinlajia, joka sisältyy joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon,

hanke toteuttaa haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaa siten, että hankkeen kohteena on alue, jossa haitallista vieraslajia on suunnitelman mukaan ensisijaisesti torjuttava, hankkeessa käytetään suunnitelmassa suositeltuja torjuntatoimenpiteitä tai –menetelmiä, hanke on yhteistyöhanke, jossa mukana on useita toimijoita (kunnat, kansalaisjärjestöt, muut julkiset ja yksityiset yhteisöt), sekä

siten, että hanke sisältää toimenpiteitä, joilla hankkeen tuloksellisuutta voidaan seurata.

Hanke voi olla myös jälkiseurantahanke tai uusien torjuntamenetelmien kokeiluhanke. Etusijalla avustusten myöntämisessä ovat hankkeet, jotka ovat alueellisesti mahdollisimman kattavia. Ensisijaisesti hankkeita suunnataan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeille alueille (luonnonsuojelualueet tai niiden lähialueet), virkistysalueille ja kaupunkipuistoihin.

Kaikkia kansalaisia kannustetaan mukaan vieraslajien torjuntaan omilla maillaan sekä kuntia pyydetään ohjeistamaan ja huolehtimaan alueillaan jätehuollosta myös vieraskasvilajijätteiden osalta. Vieraslajien poistaminen edellyttää maanomistajan lupaa sekä on pitkäjänteistä puuhaa. Vieraslajien torjunnan kantavana sloganina onkin ”Yhdessä me teemme sen”.