Hallinto-oikeus kumosi Poliisihallituksen päätöksen Eurosportin rahapelimainonnasta

Hallinto-oikeus ei sallinut kerrostalorakentamista Valion tehtaan suojavyöhykkeelle 10.10.2022 10:00:23 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin kaupunginvaltuuston asemakaavapäätöksen Haagan Lassilan alueen yhtä korttelia koskevalta osin. Valtuusto hyväksyi lokakuussa 2021 kyseisen alueen asemakaavan muutoksen. Uudenmaan ELY-keskus valitti asemakaavasta kyseistä Sentnerinkuja 2:n korttelia 29174 koskevalta osalta. ELY-keskus katsoi, että kyseinen alue ei sovellu asuinkäyttöön, koska se on liian lähellä Valio Oy:n Pitäjänmäen mehutehtaalla jäähdytykseen käytettävää ammoniakkivarastoa. ELY-keskuksen mukaan kyseisellä alueella on olemassa terveyteen kohdistuva riski. Lisäksi ELY-keskus toi esiin, että kohteen käyttötarkoituksen muutos mahdollistaisi koko korttelin käyttötarkoituksen muuttamisen asuinkäyttöön yhdenvertaisen kohtelun perusteella. Mahdollisen lisärakentamisen nähtiin myös heikentävän Valion laajenemismahdollisuuksia. Hallinto-oikeus ei katsonut suojaetäisyyttä riittäväksi Helsingin hallinto-oikeuden päätös pohjautuu muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuks