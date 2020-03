Hallituksen päätökset 2.3: Hallitus pyytää lausuntoja Raaseporin sairaalan sairaanhoidollisesta toimintamallista

Koronavirustartuntoja pyritään rajaamaan monin keinoin viranomaisyhteistyönä 1.3.2020 20:10:12 EET | Tiedote

Pääkaupunkiseudulla on todettu viisi koronavirustartuntaa. Tartunnalle altistuneiden jäljitystä on tehty ja noin 150 ihmistä on asetettu kotikaranteeniin.