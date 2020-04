Hallituksen valmistauduttava elvyttämään: Ravintola-alaa tuettava alv-alennuksilla

Keskuskauppakamari esittää, että ravintolapalveluiden sekä anniskelun arvonlisäveroprosentti laskettaisiin väliaikaisesti 10 prosenttiin, kun taloutta ryhdytään akuutin koronakriisin laannuttua elvyttämään. Ravintolapalveluiden nykyinen alv-kanta on 14 prosenttia ja anniskelun 24 prosenttia.

”Koronaviruspandemia on iskenyt erityisen pahasti ravintola-alaan. Kun rajoituksia voidaan turvallisesti purkaa ja ravintolat jälleen avataan, pitää ravintola-alan työllisyyttä tukea arvonlisäverojen väliaikaisilla alentamisilla”, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

Keskuskauppakamarin mukaan ravintolapalveluiden ja anniskelun alv-kantojen alentaminen 10 prosenttiin lisäisi alan työllisyyttä, parantaisi kotimaisen matkailu- ja ravintola-alan hintakilpailukykyä, lisäisi kotimaista tuotantoa sekä vauhdittaisi yksityistä kulutusta.



Koronaviruspandemia on ajanut matkailu- ja ravintola-alan ahdinkoon, kun alan yritysten myynti on loppunut lähes kokonaan. Hallituksen päätös sulkea ravintolat määräajaksi on ymmärrettävä, mutta erittäin poikkeuksellinen toimenpide, jonka suuria haittavaikutuksia on Keskuskauppakamarin mukaan kompensoitava alan yrityksille.

”Akuutti kriisi vaatii edelleen välittömiä toimenpiteitä, joilla yritysten konkurssit estetään ja työpaikat turvataan. Samalla on kuitenkin valmistauduttava akuutin kriisin jälkeiseen aikaan, jolloin rajoitusten purkamisen jälkeen sekä ravintola-ala että talous laajemmin tarvitsevat kylmäkäynnistyksen”, Sipola sanoo.

”Ravintolapalveluiden ja anniskelun arvonlisäverojen alentaminen olisi hyvää suhdanne-elvytystä, joka kohdentuisi koronakriisissä merkittävästi kärsineelle alalle”, Sipola sanoo.

Koronaviruspandemian isku talouteen on syvä ja jälki rumaa. Kuinka nopeasti yhteiskunta palautuu ja talous ponnahtaa takaisin kasvu-uralle riippuu Keskuskauppakamarin mukaan siitä, kuinka tehokkaasti akuutti kriisi hoidetaan ja epidemia tukahdutetaan sekä siitä, kuinka nopeasti lähes kokonaan seisahtunut yksityinen ja julkinen kysyntä saadaan käynnistettyä akuutin kriisin laannuttua.

Keskuskauppakamari on julkaissut elvytyspaketin talouden käynnistämiseksi akuutin kriisin hellitettyä. Ravintolapalveluiden ja anniskelun alv-kantojen alentamisen lisäksi Keskuskauppakamari ehdottaa talouden elvyttämistä muun muassa nopeilla infrahankkeilla sekä ansiotuloverotusta keventämällä ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa laajentamalla. Lue koko elvytyspaketti.