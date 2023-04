Hallitusohjelmassa tieverkko ja kuljetusala pitää nähdä Suomen kilpailukykytekijänä

Maanteillä on Suomen kilpailukyvyn kannalta valtavan suuri merkitys. 90 prosenttia henkilöliikenteestä ja 70 prosenttia tavaraliikenteestä kulkee teitä pitkin. Hallitusohjelmassa on satsattava liikennepolitiikkaan, jossa teiden kunnossapitoon on riittävät resurssit.

Kuva: Adobe Stock

Hallitusohjelmassa tulee tarttua harmaaseen talouteen satsaamalla kansainvälisten kuljetusten eli käytännössä kabotaasiliikenteen valvontaan. Se tarkoittaisi, että Suomen maantieliikenteessä ajetaan ja kuljetetaan suomalaisilla työehdoilla. Tämä olisi yhteinen voitto: suomalaisyrityksille reilumpaa kilpailua, työntekijöille asiallista palkkaa ja yhteiskunnalle verotulojen määrän kasvua. Jo nyt rajavalvonnassa kuvataan Suomeen tulevat ja lähtevät ajoneuvot, mutta tietoa ei hyödynnetä. Lainsäädäntö ontuu myös siinä, ettei kabotaasisääntöjen rikkomisesta ole sanktioita. Raskaan liikenteen valvontaa pitää parantaa jo pelkästään siksi, että kuljetustyö on turvallista.



- Se, että kabotaasivalvontaa toteutettaisiin jo olemassa olevilla keinoilla, tarkoittaisi lisää työtä suomalaisille ja lisää verotuloja Suomeen. Suomalaisten työehtojen noudattaminen takaa työehdot, joilla tulee toimeen. Riittävä panostus tieverkkoihin luo edellytykset sille, että Suomi koetaan houkuttelevana investointikohteena, AKT:n varapuheenjohtaja Niko Blom sanoo.



AKT:n hallitusohjelmatavoitteiden tärkeimpiä asioita on maanteiden kunto. Tarvitaan pitkäaikainen ohjelma, jolla pienennetään maanteiden jo 1,65 miljardiin paisunutta ja yhä kasvavaa korjausvelkaa. Maanteiden kehittämisrahoitusta pitää kohdentaa, jotta elinkeinoelämä toimii, työmatkaliikenne sujuu ja liikenneturvallisuus paranee. Myös alempitasoinen tieverkko ja esimerkiksi talvikunnossapito tarvitsevat satsauksia, kun tavaraliikenteen mitat ovat kasvaneet.



AKT esittää, että tuleva hallitus ottaa yhdeksi kärkiteemakseen liikennepolitiikan, jossa tieliikenne on sille kuuluvalla ykkössijalla. Kuljetusala tarvitsee myös ammattikuljettajia, joiden työlle annetaan arvoa, alan koulutukseen ja työolosuhteisiin kuten taukopaikkaverkostoon satsataan AKT:n jäsenille tieverkon kunto ja työehtojen merkitys näkyvät joka päivä. Liitto toimii koko Suomessa - Niko Blom kommentoi hallitusohjelmatavoitteita Oulussa, jossa hän osallistuu AKT:n aluetoimitsijakokoukseen. Blom osallistuu viikonloppuna myös liiton osastojen kevätkokouksiin Posiolla, Kemissä ja Rovaniemellä.

