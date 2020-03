HalpaHalli varautuu koronaviruksen vaikutuksiin

COVID-19-koronavirusepidemia ja sen aiheuttamat poikkeustoimet vaikuttavat merkittävästi suomalaiseen yhteiskuntaan, yritysten talouteen ja kuluttajakäyttäytymiseen.

- Otamme meneillään olevan poikkeustilanteen todella vakavasti ja tiedämme vastuumme vähittäiskaupan toimijana kriisitilanteessa. Tärkein tehtävämme halpahallilaisina on turvata asiakkaittemme ruokahuolto ja arjessa tarvittavien hyödykkeiden saatavuus. Olemme Suomessa siinä mielessä onnekkaita, että elintarviketuotannossa omavaraisuusasteemme on varsin korkea. HalpaHallin elintarvikehankinnoista yli 80 prosenttia tulee Suomesta. Peruselämän edellytykset, kuten elintarvikkeet, eivät tässä tilanteessa lopu, rauhoittelee Kokkolan Halpa-Halli Oy:n toimitusjohtaja Janne Ylinen.

HalpaHalli on varautunut meneillään olevaan kriisiin monin tavoin. Toiminnan keskiössä ovat asiakkaille turvallinen asiointiympäristö sekä henkilökunnan hyvinvointi, turvallisuus ja työkyky, minkä vuoksi esimerkiksi etätyötä on yhtiössä lisätty.

Poikkeusolot vaikuttavat myös kampanjoihin.

- Kampanjoita valmistellaan kuukausia etukäteen suunnittelemalla markkinointia sekä hankkimalla kampanjatuotteet. Sen vuoksi toteutamme maaliskuulle ja huhtikuun alkuun ajoitetun Shokkipäivät-kampanjan mutta sillä muutoksella, että keskitymme markkinoinnissa digimarkkinointiin, kuten digikuvastoihin, painettujen kuvastojen sijasta, Ylinen kertoo.

- HalpaHallin tavarantoimittajat ovat tehneet hartiavoimin töitä samojen asioiden kanssa kuin mekin ja varmistaneet riittävän työvoiman ja turvalliset olosuhteet. Tästä suuri kiitos muun muassa elintarvikealan työntekijöille ja yrityksille, jotka ovat tämän mahdollistaneet. Meneillään oleva tilanne osoittaa, että tyytyväinen asiakas on meidän kaikkien yhteinen päämäärämme.

Kuluttajakäyttäytymistä meneillään oleva koronakriisi on jo muuttanut merkittävästi. Vähittäiskaupassa hankinnat keskittyvät tällä hetkellä ruokaan ja esimerkiksi hygieniatuotteisiin. Sen sijaan varsinkin käyttötavaroiden kysyntä on laskenut selvästi.

- Myös meidän on reagoitava kuluttajakäyttäytymisen voimakkaaseen muutokseen ja kaiken kaikkiaan vaikeasti ennakoitavaan tilanteeseen monin eri tavoin. Sen vuoksi yhtiö on tänään antanut neuvotteluesityksen yt-neuvotteluiden aloittamisesta koskien henkilöstön mahdollisia lomautuksia. Tilanne on hyvin valitettava ja toivomme, että muutokset kysynnässä ja siten sopeuttamistarpeet jäävät lyhytaikaisiksi. Yt-neuvottelut koskevat koko 1 500 työntekijän henkilöstöämme aivan yhtiön ylimmästä johdosta alkaen. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää, Ylinen kertoo.

Sopeuttamistoimiin lukeutuu myös vapun tienoille suunnitellun Vaasan uuden myymälän avajaisten siirtäminen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Vähentyneen kysynnän vuoksi lisäksi HHKeittiöt sulkevat ovensa ensi maanantaista lähtien toistaiseksi, ja niiden henkilöstö siirtyy muihin myymälätehtäviin. HH Keittiöitä lukuunottamatta HalpaHalli palvelee normaalisti koko valikoimallaan.

- Meneillään oleva tilanne on täysin poikkeuksellinen. Vaikka toisaalla työt vähenevät, myymälätoiminnoissa saattaa esiintyä työvoimapulaa esimerkiksi karanteenien ja sairastumisten seurauksena. Olemme ylpeitä perheyrityksemme osaavista työntekijöistämme ja haluamme pitää heistä huolta, Janne Ylinen toteaa.