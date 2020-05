HalpaHallin HH Keittiöt avaavat kesäkuun alussa

HalpaHalli-ketjun kaikki 11 HH Keittiötä avaavat ovensa asiakkaille 1. kesäkuuta.

- Kovasti olemme tätä hetkeä odottaneet ja on todella hienoa, että pääsemme taas palvelemaan asiakkaitamme. Meillä on käytössä monia erityisjärjestelyitä, joilla varmistamme asiakkaille turvallisen asioinnin ja henkilökunnalle turvallisen työskentelyn unohtamatta sitä, että ympäristö on myös viihtyisä, kertoo HH Keittiön ketjupäällikkö Tarja Dufva.

Hänen mukaansa järjestelyitä helpottaa se, että HH Keittiöt sijaitsevat myymälöiden yhteydessä, ja HalpaHallin myymälät ovat olleet auki koko koronaepidemian ajan. Viikkojen kokemusten ansiosta henkilökunta pystyy järjestämään sujuvasti turvalliset puitteet myös ravintoloihin.

Avaamista edeltävät päivät kuluvat tiiviisti valmisteluun. Tuoleja ja pöytiä poistetaan niin, että tiloihin jää jäljelle vain sallittu määrä asiakaspaikkoja. Käsidesiä on tarjolla kattavasti, ja kädet voi myös pestä ravintoloiden wc-tiloissa. Lisäksi asiakkaille kerrotaan infonäytöllä tai vastaavalla, miten säädetyt velvoitteet ja rajoitteet on HH Keittiössä käytännössä toteutettu.

- Mittanauhojen kanssa olemme mitanneet turvaetäisyyksiä, ja ravintoloihin tulee myös turvavälitarroja. Siivoukseen kiinnitämme entistäkin tarkempaa huomiota, ja keittiössä henkilökunta työskentelee pareittain etäällä toisistaan. Luonnollisesti tärkeää on sekin, ettei kukaan lähde asioimaan sairaana, Dufva painottaa.

Ruuan voi ottaa myös mukaansa

HH Keittiöt palvelevat toistaiseksi rajoitetuin aukioloajoin maanantaista perjantaihin kello 10.30-15.00. Osassa paikkakuntia HH Keittiöt ovat auki lisäksi lauantaisin.

Myös tarjonta on mukautettu vallitseviin oloihin. Lounaaksi on yksi lämmin ruoka ja keitto, minkä lisäksi tarjolla on päivän pihvi, hampurilaisia sekä kahvin kanssa vitriinituotteita. Ruuan voi nauttia paikan päällä tai ottaa mukaansa.

- Kaikki annokset tarjoillaan lautastarjoiluna, eli lounaankin henkilökunta annostelee asiakkaille. Samoin salaatti, leipä levitteineen ja jälkiruoka ovat valmiiksi annosteltuina. Juomista vesi tarjoillaan pullosta, maito 2 desin purkeissa ja mehut valmispakkauksissa. Kaiken tämän asiakas saa heti kassalta ruoka-annoksen ohella.

Tarja Dufvan mukaan koronatilanteen kehittymistä seurataan tarkasti koko ajan.

- HalpaHalli on epidemian alusta saakka toiminut vastuullisesti noudattamalla tarkasti annettuja rajoituksia ja ohjeistuksia. Olen iloinen sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme puolesta, että pääsemme nyt ottamaan askeleen kohti uutta normaalia, hän toteaa.