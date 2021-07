HalpaHallin myymälöistä jo lähes puolessa aurinkovoimala

Jaa

Myymälän katolle asennettu aurinkovoimala tuottaa hiilidioksidivapaata aurinkoenergiaa jo lähes puolessa HalpaHalli-ketjun myymälöistä. Uusin aurinkovoimala kytkettiin tuotantoon Oulaisten HalpaHallissa kesäkuussa.

- Olemme edenneet ripeästi aurinkoenergian hyödyntämisessä. Lähtökohtaisesti aurinkovoimala rakennetaan jokaisen uuden myymälän yhteyteen. Sen lisäksi kartoitamme, millaiset ovat lähinnä kiinteistöjen rakenteelliset valmiudet, jotta aurinkopaneelit voitaisiin asentaa myös niihin vanhempiin myymälöihin, joissa paneeleita ei vielä ole, kertoo Kokkolan Halpa-Halli Oy:n varatoimitusjohtaja Ari Isohella.

HalpaHallin isoin aurinkovoimala tuottaa sähköä yhtiön 44 000 neliön suuruisessa logistiikkakeskuksessa Kokkolassa. Myymälöitä ketjulla on 35, joista aurinkovoimala on asennettu nyt 16 myymälään. Yhteensä HalpaHallille on asennettu 10 424 aurinkopaneelia, joiden teho on yli 3 MWp.

Yhtiö kattaa itse tuottamallaan aurinkoenergialla tällä hetkellä 5 prosenttia HalpaHalli-ketjun koko sähköenergian tarpeesta.

HalpaHallin kiinteistöpäällikön Joonas Kontion mukaan hiilijalanjäljen pienentäminen aurinkoenergiaa hyödyntämällä kertoo siitä, että HalpaHalli haluaa olla myös ilmastovastuullinen toimija.

Vuoden 2020 aikana yhtiö tuotti aurinkosähköä 1,7 miljoonaa kilowattituntia.



- Tavallinen omakotitalo kuluttaa sähköenergiaa käyttösähkön muodossa noin 4 000-6 000 kilowattituntia vuodessa. Lämmitysenergiaa kuluu lämmitysmuodosta riippuen 4 000-14 000 kilowattituntia, Joonas Kontio suhteuttaa HalpaHallin tuottaman aurinkosähkön määrää.



Aurinkovoimalat HalpaHallille toimittaa Solarigo Systems Oy.

- Olemme ylpeitä asiakkaamme ilmastovastuutyöstä ja siitä, että saamme auttaa työssä konkreettisilla toimilla. Lähes puolet myymälöistä aurinkovoimaloilla varustettuna on kunnioitettava saavutus. Yhteistyömme on sujunut hyvin, joten sitä on ilo jatkaa tulevaisuudessakin, summaa aurinkovoimaloiden toimittaja Solarigon toimitusjohtaja Antti Koskelainen.