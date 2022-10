HalpaHallin Nivalan myymälä uudistui – asiointi sujuvoituu ja energiankäyttö puolittuu

Myymälä palvelee uudistuksen jälkeen asiakkaiden tarpeita entistä paremmin. Asiakaskierto myymälässä on uudistettu helpommaksi leventämällä käytäviä ja niin, että tuotteiden kohtaamisjärjestys on looginen ja ne ovat näppärästi löydettävissä. Ajankohtaisia tuotteita on esillä käytävillä, ja hintaviestintä on entistä selkeämpää - tarjonta saadaan näin esitettyä asiakkaille entistä paremmin ja selkeämmin. Tuotevalikoimaa on päivitetty niin, että asiakkaita voidaan palvella hyvin arjen tarpeissa, mutta myös sesongeissa kärkituotteilla ja kärkihinnoilla HalpaHallin perusidean mukaisesti.

Myymälän kylmäkalusteet on muutettu ovellisiin versioihin ja sisävalaistus led-tekniikkaan. Täysremontin kokeneen kylmäjärjestelmän lauhdelämpö otetaan talteen ja johdetaan myymälän uuden ilmanvaihtokoneen tuloilman lämmitykseen. Jotta energiatehokkuudesta ei tingitä missään kohti, tätä kokonaisuutta tukemaan on hankittu vielä uusi kaukolämpökeskus ja kokonaisuutta ohjaava rakennusautomaatio. Näillä toimilla on realistista odottaa Nivalan myymälän kokonaisenergiankulutuksen putoavan jopa puoleen entisestä.

- HalpaHallin useissa myymälöissä tehdään lähiaikoina vastaava konseptimuutos, jossa esillepanoa ja valikoimaa kehitetään, kertoo Kokkolan Halpa-Halli Oy:n varatoimitusjohtaja Ari Isohella.

Nivalan uudistetun myymälän avajaisia vietetään perjantaina 28.10.2022. Avajaisissa on tarjolla kahvia ja pullaa klo 10-18. Lisäksi lapsia ilahduttaa ilmapallotaituri Alfred. Asiakkaita palvelee sama tuttu henkilökunta.