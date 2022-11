HalpaHallin perinteisellä Piirtämällä hyvää -kampanjalla tuetaan taas vähävaraisia lapsiperheitä

HalpaHalli mukana energiatalkoissa – myymälöitä uudistetaan, nopeat toimet työ- ja henkilöturvallisuus edellä 23.9.2022 10:40:52 EEST | Tiedote

HalpaHallissa on tehty energian säästämiseksi pitkäjänteistä työtä. Ketjussa nojaudutaan edelleen pitkän tähtäimen suunnitelmaan, jonka vaikutus on mitattavissa säästettyinä kilowattitunteina ja hiilidioksidikiloina energiatehokkuuden koostuessa monista eri osatekijöistä. Nivalan myymälän uudistuksen myötä on realistista odottaa sen kokonaisenergiankulutuksen putoavan puoleen entisestä. Nopeissa toimissa esimerkiksi valaistuksen ja sisälämpötilan suhteen mennään työ- ja henkilöturvallisuus edellä. Myös henkilöstö on mukana talkoissa.