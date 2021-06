Haluatko olla mukana kehittämässä hiilineutraalia tulevaisuutta? Teollisuuden osaajia haetaan nyt ilmaiseen koulutukseen

Jaa

Vaasan ammattikorkeakoulun Hiilineutraali teollisuus -koulutuspaketin opinnot voi suorittaa verkossa. Haku on auki 23.6. saakka.

Vaasan ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2021 uusi koulutuskokonaisuus, jolla saadaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamista suoraan teollisuuden osaajille.

Hiilineutraali teollisuus on 25 opintopisteen kokonaisuus, joka koostuu viidestä viiden opintopisteen kurssista. Kurssit on suunnattu teollisuuden työntekijöille sekä työnhakijoille, joilla on soveltuva koulutus.

Koulutuksen voi halutessaan suorittaa täysin verkko-opintoina, joten opiskella voi käytännössä missä vain.

– Teollisuuden alalla on selvästi tilausta hiilijalanjäljen ja päästölähteiden laskennan osaamiselle. Myös elinkaariajattelu ja kiertotalous sekä laajemminkin kestävä kehitys ovat aiheita, joihin kaivataan nyt koulutusta, sanoo Vaasan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan lehtori ja koulutushankkeen projektipäällikkö Asseri Laitinen.

Koulutuspaketilla saadaan nopeasti uutta osaamista yrityksiin ja alan ammattilaisille. Näin oppeja päästään hyödyntämään saman tien teollisuuden ytimessä.

Hiiliviisaus kannattaa

Hiilineutraali teollisuus koostuu seuraavista kursseista: Kestävä kehitys ja kiertotalous, Hiilineutraali yhteiskunta, Laskentaprojekti, Ekologinen tuotesuunnittelu ja Teollinen palvelumuotoilu. Kurssit alkavat syksyllä 2021 ja keväällä 2022.

Koulutuksessa opitaan muun muassa laskemaan organisaation hiilijalanjälki ja ymmärtämään, miten hiilinielut ja päästöjen kompensointi toimivat. Kiertotalouden ja kestävän kehityksen konseptien hyödyntäminen liiketoiminnassa ja tuotesuunnittelussa ovat olennaisia, jotta yrityksellä on hyvät edellytykset menestyä myös tulevaisuudessa.

– Tarjolla on kattava paketti alan osaamista ja vieläpä maksuttomana koulutuksena. VAMK on hiililaskennan asiantuntija, joka on perehtynyt päästövähennyksiin ja niiden tunnistamiseen, Asseri Laitinen muistuttaa.

Hakuaika uuteen Hiilineutraali teollisuus -koulutukseen on alkanut 9.6. ja jatkuu 23.6. saakka. Lisätietoja ja hakulomake VAMKin verkkosivuilla.