Halun politiikka päivittää feministisen keskustelun #metoon jälkeiseen aikaan

Filosofi Amia Srinivasan yhdistelee teoksessaan oivaltavasti poliittista analyysia, tutkimustietoa sekä arkisia havaintoja seksistä ja sukupuolesta. Hän pohtii, onko kenelläkään oikeutta seksiin ja purkaa myyttiä ”miesten vastaisesta salaliitosta”.

Halun politiikka ravistelee ajattelua ja päivittää feminismin määritelmän vuoteen 2022.

”Parhaimmillaan feministinen teoria paljastaa naisten elämässä piiloon jääneitä mahdollisuuksia ja tekee niistä toteuttamiskelpoisia. Liian usein se kuitenkin ohittaa naisten elämän yksityiskohdat ja kertoo naisille ylhäältä alaspäin, mikä on heidän elämänsä merkitys. Hyvin harvoilla naisilla on mitään käyttöä tällaiselle mahtailulle. Heillä on aivan liikaa töitä.”

”Pakollista luettavaa” – Booklist

Amia Srinivasan (s. 1984) toimii politiikan tutkimuksen professorina Oxfordissa. Hänet tunnetaan teräväsanaisena tieteenalansa popularisoijana ja taitavana puhujana. Halun politiikka on hänen palkittu esikoisteoksensa, joka nousi ilmestyttyään Ison-Britannian myyntilistojen kärkeen.

Amia Srinivasan: Halun politiikka – 2020-luvun feminismi

alkuteos The Right to Sex: Feminism in the Twenty-First Century

Suomentanut Laura Lahdensuu

344 sivua

Ilmestyy äänikirjana 24.10., lukija Mirjami Heikkinen

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:





Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi