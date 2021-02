Hämeen ELY-keskus on lausunut Huhtainnummen soranottoalueen laajennuksen YVA-arviointiohjelman sisällöstä

Hausjärven kuntaan suunnitellun soranottoalueen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiin tulee sisällyttää arkeologinen inventointi mahdollisten muinaisjäännösten selvittämiseksi. Maisemavaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon hankealueen läheisyyteen sijoittuvat arvoalueet.

Hämeen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Huhtainnummen sora Oy:n soranottoalueen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä. Arviointiohjelmasta jätettiin 5 lausuntoa ja yksi mielipide.

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että hankkeesta vastaava on tunnistanut keskeisiksi vaikutuksiksi vaikutukset pohjavesiin, melu- ja pölyvaikutukset, vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja maisemavaikutukset. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan painotukset ovat asianmukaisia. Lisäksi hankealueella tulee tehdä asianmukainen arkeologinen inventointi mahdollisten kaskeamiseen liittyvien tai muiden kiinteiden muinaisjäännösten selvittämiseksi. Maisemavaikutuksia on arvioitava kattavasta ja siinä otettava huomioon valtakunnallisesti merkittävä Erkylän kartanon rakennettu kulttuuriympäristö, Vanha Hämeentie sekä Kurun kylä- ja maisemaympäristö.

Soranottoalueen laajennusta suunnitellaan Hausjärven Erkylän kylässä noin neljän kilometrin etäisyydellä Hikiän taajamasta

Huhtainnummen sora Oy suunnittelee soranottoalueen laajentamista Hausjärven kunnan Erkylän kylässä. Huhtainnummen sora-alue on toiminnassa oleva maa-ainestenottoalue. Arvioitavan hankkeen toimintoja ovat maa-ainestenotto, kiviaineksen murskaus ja seulonta.

Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto VE0+: Toimintaa jatketaan alueella nykyisten lupien mukaisesti. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 47 hehtaaria. Otto-alueen pinta-ala on noin 23 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 2 675 000 kiintokuutiota. Vuotuinen ottomäärä vaihtelee, mutta on keskimäärin noin 178 333 kiintokuutiota vuodessa. Alimmillaan ottotaso on +120. Toiminta jatkuu arviolta vuoteen 2035.

Vaihtoehto VE1: Ottamista laajennetaan ottoaluetta syventämällä ja laajentamalla. Suunnittelualue on laajennuksen jälkeen pinta-alaltaan noin 52 hehtaaria, josta ottoalue on noin 44 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 4 900 000 kiintokuutiota. Vuotuinen ottomäärä vaihtelee, mutta on keskimäärin noin 178 333 kiintokuutiota vuodessa. Alimmillaan ottotaso on +118. Toiminta jatkuu arviolta vuoteen 2050.

Arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseksi

YVA-menettely jatkuu siten, että hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ympäristövaikutukset ja kokoaa tulokset YVA-selostukseksi. Sen on arvioitu valmistuvan tämän vuoden aikana. Selostuksen valmistuttua ELY-keskus asettaa sen nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten. Lopuksi Hämeen ELY-keskus yhteysviranomaisena tarkistaa arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun ja laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Hämeen ELY-keskuksen lausunto on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla:

www.ymparisto.fi/huhtainnummensoranottoYVA