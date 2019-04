Hämeen Kasvupolun valinnoissa korostui näkyvä kasvun into ja vaikuttavuus

Tuomariston jäsen Timo Wallenius (Herasto) sanoo, että tuomaristo halusi nähdä kasvun intoa ja halua jo hakemuksessa.

Hämeen Kasvupolulle oli tänä vuonna 44 hakijaa, joista mukaan maksuttomaan sparraukseen valittiin 15 innokasta ja potentiaalista kasvuyritystä.

Mukaan sparraukseen on valittu mukaan Vuohelan Herkku Oy, SuperApp Oy, Cool Factory Oy, Statzon Oy, Puine Ky, Outward Bound Finland ry ja EkoFin Oy Lahdesta, VVR Wood Oy ja Heila Oy Heinolasta, Ultimate Hockey Corps Oy Padasjoelta, Asensiot Oy Lempäälästä, Suomen Käsityöteollisuuden Oy Forssasta, SmartDOG Oy Riihimäeltä, Pickdelso Oy Vantaalta sekä Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy Janakkalasta.

Tuomariston kriteereistä merkittäviksi nostettiin: kasvupotentiaali, yrityksen oma näkemys kasvusta sekä kasvun suunta, yhteiskunnallinen vaikuttavuus/tahto parantaa maailmaa, vastuullisuus, jo olemassa oleva liiketoiminta ja sen kautta jalansija markkinoilla.

Tuomariston jäsen Timo Wallenius (Herasto) sanoo, että tuomaristo halusi nähdä kasvun intoa ja halua jo hakemuksessa.

"Toinen on sitten se reaalimaailma, kun katsoo ikkunasta että siellä se markkina on, miten me aiotaan muuttaa valloittaa sitä ja muuttaa maailmaa niin pitää olla jonkinlainen potentiaali, joka voidaan todentaa. Se ei kuitenkaan tarkoita että valmiiksi iso on kaunista vaan kaikenlainen kasvu on hyvää. Tarkasteltiin myös yrityksen valmiuksia pärjätä. Juttu, jota tänä vuonna myös päätöksenteossa korostettiin oli vaikuttavuus: Mikä on se merkitys? Minkälaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta voisi olla? Useissa hakemuksissa tätä oli jo kuvattu, ja jos ei ollut niin me kyllä pystyttiin kuvittelemaan sitä, että tässähän ois tosi makee juttu jos tämä toteutuu tällaisenaan."

Walleniuksen lisäksi tuomaristoon kuului Päivi Leppänen (Ladec), Kari Sartamo(Hämeen ELY-keskus), Jussi Eerikäinen (Hämeen kauppakamari), Heikki Mäkilä(Heinolan kaupunki), Emma Joki (Rantalainen), Henna Erkamo (Koulutuskeskus Salpaus) ja Sanna Rautio (Avidly).

Kasvupolun sisältö ja eteneminen

Mukaan valituille 15 yrityksille järjestetään sparrausta Kiitorata-nimisissä työpajapäivissä 21.5.2019 ja 12.6.2019 Lahdessa. Tällöin eri alojen (kasvu, kansainvälistyminen, myynti, rahoitus, markkinointi, johtaminen) asiantuntijat eli myllärit auttavat yrityksiä pääsemään omiin kasvutavoitteisiinsa. Toisen Kiitoratapäivän päätteeksi Kasvupolun tuomaristo valitsee kaksi Kasvupolun voittajaa, jotka etenevät valtakunnalliseen finaaliin, Kasvu Open 2019 Karnevaaliin. Tapahtuma järjestetään lokakuussa 2019 Jyväskylässä.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa jaossa on myös valtakunnallinen Sijoittajan suosikki 2019 -palkinto. Palkinto on miljoonan euron suuruinen kasvurahoitus, jonka Kasvu Open jakaa yhdessä Innovestorin ja Nordean kanssa.

Lisätiedot

Emma Varis, 040 485 5999

emma.varis@bang.fi