Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomariksi Tiina Hyvärinen

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt hallinto-oikeustuomari Tiina Hyvärisen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomariksi seitsemän vuoden määräajaksi 1.1.2021 lukien.

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Tiina Hyvärinen on Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari, ja hän toimii määräaikaisena hankejohtajana HAIPA-hankkeessa Tuomioistuinvirastossa. Hankkeessa on luotu hallinto- ja erityistuomioistuimille tietojärjestelmäkokonaisuus, jossa nämä tuomioistuimet voivat käsitellä sähköisesti kaikki oikeusprosessia koskevat toimintonsa. Aikaisemmin Hyvärinen on ollut hallinto-oikeussihteerinä hallinto-oikeudessa, kihlakunnansyyttäjänä ja käräjätuomarina sekä koulutusasiantuntijana oikeusministeriössä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat. Tuomiopiirin asukasluku on yli 1 160 000 henkilöä kaikkiaan 65 kunnassa.

Hallinto-oikeus käsittelee pääasiassa eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia koskien, mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia asioita, ulkomaalaisasioita, rakentamista ja maankäyttöä koskevia asioita, veroasioita sekä kunnallisasioita. Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on keskitetty koko Manner-Suomen maataloudellista asiantuntemusta vaativat muutoksenhaut.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomarin virka tuli auki ylituomari Ann-Mari Pitkärannan siirryttyä Helsingin hallinto-oikeuden ylituomariksi.

Lisätietoja: ylituomari Anneli Aura, puhelin 029 56 42203, sähköposti etunimi.sukunimi@oikeus.fi.