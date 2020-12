Hämeenlinnanväylän parantamisesta ja Kuninkaantammen eritasoliittymästä laadittuja suunnitelmaluonnoksia esitellään verkkotilaisuudessa 16.12.2020

Hämeenlinnanväylä (Vt3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä sisääntuloväylistä. Tiellä on ajoittain ruuhkaa Kannelmäen ja Kaivokselan välillä ja liikenne aiheuttaa meluhaittaa. Kuninkaantammen uuden asuinalueen rakentaminen on edennyt, mikä edellyttää uuden eritasoliittymän rakentamista. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin laatimia tie- ja katusuunnitelmia esitellään joulukuussa järjestettävässä verkkotilaisuudessa. Tilaisuudessa kerrotaan myös liikenneväylien asemakaavoituksen tilanteesta.

Hämeenlinnanväylä on vilkasliikenteinen maantie ja liikenteen sujuvuus on tärkeää Helsingistä pohjoiseen suuntautuvalle liikenteelle. Hämeenlinnanväylällä Kannelmäen ja Kaivokselan välisellä osuudella liikkuu keskimäärin noin 54 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 % kokonaisliikennemäärästä. Väylä on tärkeä valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta. Viime vuosina liikennemäärä on kasvanut noin 3–4 % vuosittain. Hämeenlinnanväylä on ajoittain ruuhkautunut. Yksi pullonkauloista on Kannelmäen eritasoliittymän ja Kaivokselan eritasoliittymän väli. Tulevaisuudessa Kuninkaantammen ja Myyrmäen alueen rakentaminen sekä Kaivokselan teollisuusalueen kehittäminen asuinalueeksi synnyttävät uutta liikennettä.

Hankkeen tavoitteena on liittää nykyistä ja tulevaa maankäyttöä luontevasti Hämeenlinnanväylään ja parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta. Tavoitteena on, että luonnonympäristölle ja Kaivokselan pohjavesiesiintymälle ei aiheuteta haittaa. Liito-oravien reviirit ja niiden väliset reitit otetaan huomioon suunnittelussa. Myös joukkoliikenteen ja tavarakuljetusten matka-ajan ennustettavuuden parantaminen on yksi tavoitteista. Rakennettavat meluesteet vähentävät liikenteen aiheuttamia meluhaittoja asutukselle.

Uudet kaistat ja eritasoliittymä sujuvoittavat liikennettä ja liikkumista

Hämeenlinnanväylälle suunnitellaan kolmannet kaistat Kannelmäen ja Kaivokselan välille. Lisäksi suunnitellaan uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä. Kaivokselan nykyistä eritasoliittymää parannetaan rakentamalla Helsingin suunnasta uusi ramppi Silvolan suuntaan. Suunnitelmaan sisältyy myös parannuksia Hämeenlinnanväylän bussipysäkeille sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyille.

Vanhan Kaarelantien, Kuninkaantammen eritasoliittymän ja Kuninkaantammen asuinalueen välille suunnitellaan uusi katu, joka sijoittuu Kehä II:lle aikaisemmin varattuun maastokäytävään. Nykyisiä katuliittymiä parannetaan. Eritasoliittymälle ja uusille kaduille laaditaan tarvittavin osin asemakaavat ja katusuunnitelmat. Helsingin alueella asemakaavoitusta valmistellaan 26.5.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan. Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus sekä osallisilta valmistelun aikana saatu palaute kaupunkiympäristölautakunnalle keväällä 2021. Vantaalla on käynnissä koko kaupungin yleiskaavan laatiminen, minkä saatua lainvoiman aloitetaan tämän suunnittelualueen asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen.

Yleisötilaisuus verkossa 16.12.2020 klo 18-19.30

Yleisötilaisuus verkossa 16.12.2020 klo 18-19.30

Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmaluonnokset ja keskeiset muutokset aikaisempiin luonnoksiin nähden.

Uusin esittelyaineisto ja suunnitelmaluonnokset esillä 9.-22.12.

