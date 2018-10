Hämeessä suhdannetilanne vaihtelee yrityksissä

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on keskimäärin normaali, selviää EK:n lokakuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Hämeessä yritysten suhdannenäkymät ovat tasaiset, kun muualla maassa odotukset ovat selvästi heikentyneet lukuun ottamatta Uuttamaata. Brexit, USA:n tullit ja myös Keski-Euroopan talouden häiriötekijät vaikuttavat kuitenkin yritysten odotuksiin”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Lokakuussa Hämeessä vastanneista yrityksistä 78 % arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 11 % ennakoi kohentumista. Hämeen yritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

”USA:n terästullit heikentävät vientimahdollisuuksiamme. Osa asiakkaista ajattelee tullien olevan tilapäisiä ja lykkäävät hankintojaan. Tullipoikkeushakemusten päätökset ovat sattumanvaraisia. Toivottavasti USA ja EU aloittaisivat pian neuvottelut tullinokittelussa ja tilanne normalisoituisi”, toivoo Stalatube Oy:n toimitusjohtaja Jukka Nummi.

”Vientialueena Iso-Britannia ei ole yrityksellemme kovin merkittävä ja todennäköisesti he tarvitsevat ne tuotteet, joita he ovat ennenkin tuoneet”, Nummi jatkaa. ”Toivottavasti he ensin selvittäisivät EU-eron vaikutukset ja sen jälkeen uusisivat kansanäänestyksen. Pidän todennäköisenä, että eroa ei enää haluttaisi.”

Tuotannon ja myynnin kasvu jatkui heinä-syyskuussa melko ripeänä. Kausivaihtelu huomioon ottaen kasvua on luvassa myös vuoden lopulla. ”Vastanneista 87 % arvioi tuotannon määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin syyskuussa”, Eerikäinen kertoo.

Kaupan suhdanneodotukset maltillisempia tulevaisuuden osalta

Vähittäiskauppa on ollut viimeisen vuoden suhdannehuipulla. Erityisesti mennyt kesä oli hyvä Osuuskauppa Hämeenmaalle.

”Odotamme edelleen suhteellisen hyviä aikoja parilta seuraavalta vuodelta, mutta kuitenkin maltillisempaa kehitystä kuin tänä vuonna”, sanoo Osuuskauppa Hämeenmaan talous- ja toimialajohtaja Risto Korkka.

”On muistettava, että vähittäiskauppa seuraa yleistä suhdannetta hieman viiveellä sekä ylös- että alaspäin mentäessä”, Korkka jatkaa.

Kuljetusyritysten työvoimapula hankaloittaa suotuisaa kehitystä

Syyskuussa julkaistun Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n Kuljetusbarometrin mukaan suotuisa kehitys jatkuu maanteiden tavaraliikenteessä. Kuljetusmäärien ja ajosuoritteiden odotetaan lisääntyvän loppuvuonna.

”Erityisesti metsäalan kuljetuksilta odotetaan vahvaa talvea. Myös muilla suoritealoilla odotetaan varovaista liikevaihdon kasvua”, kertoo Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Saarinen.

Kuljetusalan kannattavuus ei kuitenkaan ole merkittävästi kohentunut kustannusten kasvun johdosta. Kasvavat kuljetusmäärät koko raskaan liikenteen alalla tarvitsevat lisää kuljettajia.

”Barometri osoittaa, että rekrytointihalukkaista yrityksistä yli puolella on vaikeuksia saada uusia kuljettajia. Myös tieverkon ongelmat hidastavat kuljetuksia, kuormittavat kuljettajia ja aiheuttavat kaluston rikkoontumisia”, Saarinen toteaa.

Tiestön talvikunnossapidon laatu on erittäin tärkeä liikennöitävyyden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Henkilöstömäärä kasvoi – Ongelmana rekrytointivaikeudet

Heinä-syyskuussa henkilökunnan määrä kasvoi Hämeessä ja myös lähikuukausien henkilöstöodotukset ovat myönteiset. ”Vastanneista jopa 89 % arvioi henkilökunnan määrän olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin syyskuussa”, toteaa Eerikäinen.

Rekrytointivaikeudet ovat edelleen yleisiä. ”Vastanneista yrityksistä 31 % kertoo tuotannon kasvun esteeksi ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden”, kertoo Eerikäinen.





EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Lokakuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 66 yritystä, jotka työllistävät yli 9 800 henkilöä. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut.