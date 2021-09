Hämeessä uskotaan kasvuun

Hämeessä kyselyyn vastanneista selkeästi suurin osa on teollisuusyrityksiä ja yli neljännes yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on yli 11 miljoonaa euroa.

Yritysten konkurssiriski on laskenut 16 prosenttiin, kun kesäkuussa vastaava osuus oli 22 prosenttia. Vastanneista 62 prosenttia kertoo koronaepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti, kun vastaava osuus oli kesäkuussa 70 prosenttia.

”On myönteistä, että seuraavan kahden kuukauden aikana lähes 66 prosenttia vastanneista arvioi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana, kun kesäkuussa osuus oli 60 prosenttia ja huhtikuussa 49 prosenttia”, jatkaa Eerikäinen.

Vastanneista yrityksistä 82 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana, kun kesäkuussa tehdyssä kyselyssä osuus oli 75 prosenttia. ”Nyt syyskuussa 33 prosenttia yrityksistä on vähentänyt henkilöstön määrää koronan aikana ja alle viidennes ennakoi edelleen vähentävän henkilöstöä seuraavan kahden kuukauden aikana, kun kesäkuussa vähennystarvetta ennakoi neljännes vastanneista”, Eerikäinen kertoo.

Yritysten suurimmaksi kasvun esteeksi on jälleen muodostunut pula osaavasta työvoimasta. Tieto selviää elokuussa tehdystä kauppakamarien osaajakyselystä sekä EK:n ja kauppakamarin julkaisemasta viimeisimmästä suhdannebarometrista. ”Alueeltamme vastanneista yrityksistä yli 75 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Osaajapula rajoittaa jo yritysten kasvua sekä liiketoiminnan kehittämistä. Nyt on pidettävä huolta alueemme vetovoimasta ja tiivistettävä oppilaitosyhteistyötä, jotta voimme houkutella osaajat jäämään ja myös palaamaan alueellemme”, korostaa Eerikäinen.





Katso kyselyn tulokset >>>





Kauppakamarien pikakysely tehtiin 14.9.2021. Kyselyyn vastasi 1994 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu viime vuonna 16.–17.3., 30.3., 21.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10., 1.12. sekä tänä vuonna 2.2., 16.3., 27.4. ja 16.6. Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 147, joista teollisuusyritysten osuus on 29 prosenttia ja kaupan alan yritysten 14 prosenttia. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä lähes 80 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä ja yli 70 prosenttia on yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.