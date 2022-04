Hamina LNG Oy:n terminaali valmistuu kaupalliseen käyttöön syksyllä 2022

Viafin Process Piping Oy on ollut mukana terminaaliprojektissa alusta alkaen. Viafin on vastannut säiliön ulkopuolisista mekaanisista asennuksista. ”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme asiantuntevan ja kokeneen kumppanin terminaalin viimeistelytöihin. Tämän yhteistyön myötä saamme varmistettua terminaalin valmistumisen suunnitellussa aikataulussa”, kertoo Hamina LNG Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Mattila.

Haminan LNG-terminaali on ainut Suomen kansalliseen kaasun siirtoverkkoon kytketty LNG-terminaali. Haminan LNG-terminaalin verkkoonsyöttökapasiteetit ovat terminaalin käynnistyessä noin 3 TWh/vuosi, ja kapasiteettia on mahdollista moninkertaistaa höyrystyskapasiteettia lisäämällä. Suunnitelmat kapasiteetin kasvattamiseksi on käynnistetty. Verkkoonsyötön lisäksi kaasun jakelu voidaan toteuttaa rekkakuljetuksin 3 TWh/vuosi, jolloin terminaalin kautta voidaan jo alkuvaiheessa toimittaa kaasua jopa 6 TWh:n vuosivolyymilla. Terminaali avaa kaasun globaalit hankinta- ja toimituskanavat ja lisää merkittävästi toimitusvarmuutta sekä hintavakautta.

Suunnittelutyö terminaalin syöttökapasiteetin kasvattamiseksi vaiheittain on aloitettu. Syöttökapasiteetti siirtoverkkoon on mahdollista kaksinkertaistaa tämän vuoden aikana ja seuraavassa vaiheessa kapasiteetti on mahdollista kasvattaa edelleen noin 7 TWh/vuosi tasolle. Terminaalilla on edellytykset tämänkin jälkeen kasvattaa syöttökapasiteettia siirtoverkkoon. Näillä toimenpiteillä pystytään vastamaan entistä paremmin kaasumarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin.