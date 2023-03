Hanasaaren elinkeinoelämäfoorumi 2023: miten Pohjoismaihin luodaan kriisinkestäviä yrityksiä?

Hanasaaren elinkeinoelämäfoorumiin kokoontuu vuosittain elinkeinoelämän edustajia, virkamiehiä ja poliitikkoja Ruotsista, Suomesta ja Virosta käymään syvällisiä keskusteluja Pohjolan liike-elämästä.

Tämän vuoden Future Forumin teemana on Resilient companies build a successful Nordic economy, ja luvassa on monipuolisia puheita ja paneelikeskusteluja aina taloudellisista mahdollisuuksista maailmanpolitiikan haasteisiin.

Pääpuhuja on Macro Advisory Partnersin Euroopan johtaja Thomas Ahrenkiel, jonka aiheena on Geopolitical fragmentation is here to stay.

Ahrenkielin esityksen jälkeen on vuorossa paneelikeskustelu, jossa ovat mukana Hanken Svenska handelshögskolanin rehtori Ingmar Björkman, Sitran johtava asiantuntija Timo Hämäläinen, Maki.vc:n partner Ilkka Kivimäki, McKinseyn Suomen toimiston johtaja Kari Kulojärvi ja Ekspress Gruppin toimitusjohtaja Mari-Liis Rüütsalu.

”Tämän vuoden Future Forum osuu ajankohtaan, jona Ruotsin ja Suomen yhteistyö on ajankohtaisempaa kuin pitkään aikaan, ja lähialueellamme käynnissä oleva sota aiheuttaa huolta ja epävarmuutta monille yrityksille. Odotettavissa on siis erittäin mielenkiintoinen elinkeinoelämäfoorumi”, toteaa Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Iltapäivällä saadaan kuulla Ruotsin keskuspankin entisen pääjohtajan Stefan Ingvesin näkemyksiä inflaatiosta ja toimenpiteistä, joiden avulla tavoitteen mukainen kahden prosentin inflaatiotaso on mahdollista saavuttaa.

Viron entisen presidentin Toomas Hendrik Ilveksen puheen otsikko on How to Harness Technological Capabilities without Falling Victim to Geopolitical Crossfire.

Seminaarin moderaattoreina toimivat Maria Rankka, yksi ABC Labsin perustajista, ja Jussi-Pekka Rantanen, YLE Uutisten uutisankkuri ja tuottaja. Seminaarin keskustelut käydään englanniksi.

Aika: keskiviikko 29.3.2023 klo 10.15 Suomen aikaa Hanasaaressa. Lähetys verkossa alkaa klo 11.00 Suomen aikaa.

Paikka: Hanasaari & verkossa

Haluatko osallistua paikan päällä? Ilmoittautumiset viestintäjohtaja Håkan Forsgårdille, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh.: 040 767 7373.

Haluatko osallistua seminaariin verkossa? Ilmoittaudu tästä: www.lyyti.fi/reg/future_forum_online

Katso ohjelma ja kaikki puhujat tästä: www.lyyti.fi/p/future_forum_online/en/programme_for_onsite_participants