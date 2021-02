Hanasaari osallistuu Folk & Kultur -tapahtumaan, joka on yksi merkittävimmistä kulttuuripoliittisista tapahtumista Ruotsissa

Ruotsissa vuosittain järjestettävä kulttuuripoliittinen tapahtuma Folk & Kultur alkaa tänään klo 10 Suomen aikaa. Ohjelma toteutetaan kokonaan digitaalisesti ja se sisältää yli 250 ohjelmaosiota. Hanasaari osallistuu kolmella omalla ohjelmalla.

”Folk & Kultur on melko uusi tapahtuma Ruotsissa, joka on muutamassa vuodessa kasvanut merkittäväksi kulttuuripoliittiseksi kohtaamispaikaksi. Hanasaari on ollut mukana tapahtumassa aloitusvuodesta 2018 lähtien ja osallistumme tänäkin vuonna kolmella ohjelmalla”, kertoo Hanasaaren ohjelmajohtaja Victor Andersson.

Hanasaaren osuutta, kuten muitakin ohjelmaosioita, voi tänä vuonna seurata verkossa.

”Digitaalisten tapahtumien etuna on luonnollisesti se, että niihin on helppo osallistua olinpaikasta riippumatta. Nyt kaikilla halukkailla on mahdollisuus seurata korkeatasoista ruotsalaista kulttuuripoliittista keskustelua verkon välityksellä”, Andersson toteaa.

Koronapandemian myötä taide- ja kulttuuriala on kohdannut valtavia haasteita sekä Ruotsissa että Suomessa.

”Siksi nyt on tärkeää synnyttää laaja-alaista vuoropuhelua ja pyrkiä löytämään yhteisiä ratkaisuja. Hanasaari voi tarjota ruotsalaiseen keskusteluun tietoa ja kokemuksia Suomesta, ja päinvastoin”, Andersson sanoo.

Voit seurata Hanasaaren ohjelmaosuuksia Folk & Kultur -tapahtumassa täällä:

Amatörer och proffs i musiklivet: https://folkochkultur2021.redbee.live/asset/3803_DB29BBb

Konst och historia genom 3D-teknik: https://folkochkultur2021.redbee.live/asset/3687_DB29BBb

Kultur på recept: https://folkochkultur2021.redbee.live/asset/3639_DB29BBb

Kaikkia Folk & Kultur -tapahtuman ohjelmaosioita voi seurata maksutta, mutta seuraaminen edellyttää rekisteröitymistä: https://folkochkultur.se/

Lisätietoja: Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 (0)40 767 7373

