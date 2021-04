Hangan lauttarantaan saadaan uusi odotuskoppi

Jaa

Rymättylän Hankaan on valmistunut uusi odotustila. Hangan rantaan yhteysaluslaiturin läheisyyteen tuleva rakennus on tarkoitettu Hanka–Seili–Nauvo-reitillä liikkuvien käyttöön, esimerkiksi Pienen Rengastien pyöräilijöiden odotus- ja levähdyspaikaksi.

Odotustilan ovat rakentaneet kaupungin kunnossapidon kirvesmiehet. Varsinainen rakennus on nyt viimeistelyä vaille valmis, ja paikoilleen Hangan rantaan se tuodaan vielä tämän kuun aikana.

Odotustilan on suunnitellut Naantalin kaupungin kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Rakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon, että samaa rakennetta voitaisiin monistaa tuleviin saman tyylisiin rakennuksiin Naantalissa.

– Rakennuksessa on kehärakenne, jossa talon runko ja katto muodostavat tavallaan yhtenäisen kehän. Näin kaikki runkorakenteet saadaan tehtyä kerralla valmiiksi. Vaikka malli on hieman monimutkainen, kehärakenne tuo nopeutta sen valmistamiseen, kertoo Naantalin kaupungin kunnossapitomestari Mikko Viitala.

– Kehärakenne mahdollistaa sen, että vastaavan mallisia rakennuksia voidaan toteuttaa varsin kevyin rakennustarvikkein. Kun aihiot ovat valmiina, toteutus onnistuu nopeastikin, kuvailee kiinteistöpäällikkö Pekka Alm.

Vastaavanlaista rakennetta on kokeiltu ensi kerran Naantalissa jätekatokseen Vanhassakaupungissa.

Uudelle odotusrakennukselle syntyi tarve Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rannassa tekemien kunnostustöiden myötä. Vanha laituri, jossa aiempi Rymättylän kunnan rakentama odotuskoppi sijaitsi, piti purkaa turvallisuussyistä. Laituri oli huonossa kunnossa. Viime kesäksi kaupungin saaristolautakunta järjesti Hankaan tilapäisen odotustilan. Nyt sinne saadaan pidempiaikainen ratkaisu.

– Saaristolautakunta on edistänyt asiaa omalla tahollaan ja on nyt hienoa kuulla, että uusi rakennus saadaan tulevalle kesäkaudelle. Rannan kehittäminen on tärkeää, koska Hangan lauttaranta on yksi Naantalin saariston vilkkaimmista solmukohdista. Uuden odotuskopin rakentaminen on osa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien toimenpiteitä saaristomatkailun kehittämiseksi Pienellä Rengastiellä, toteaa viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää.

Uusi odotustila tulee uuteen paikkaan, yhteysaluksen lähtöpaikan viereen. Odotusrakennuksen sisällä on pitkä penkki, ja ikkunoista avautuu maisema merelle. Viitala kuvailee rakennusta saaristohenkiseksi ja avaraksi. Molemmissa päissä olevat isot ovet saa kokonaan auki. Odotustilasta löytyy myös USB-latauspistokkeet esimerkiksi puhelimen lataukseen.

M/s Östern aloittaa liikennöinnin Hanka–Seili–Nauvo–Seili–Hanka-reitillä perjantaina 14.5.2021. Pieni Rengastie on suosittu matkailureitti, jonka kävijämäärät ovat kasvaneet vuosittain. Vuonna 2020 reitillä liikkui noin 30 700 matkustajaa.