Hanhiluodon ja Luotsinmäen siltojen korjaus edistyy Porissa - liikennehaitat lisääntyvät

Uusi haitallinen vieraslaji kiehkuravesirutto löytyi Paimiosta – uposlehtinen vesikasvi voi muodostaa massakasvustoja (Varsinais-Suomi) 1.7.2021 12:02:33 EEST | Tiedote

Paimion Ankkalammesta on löytynyt Suomelle uusi haitallinen Pohjois-Amerikasta peräisin oleva vieraslajikasvi kiehkuravesirutto (Elodea nuttallii). Tämä uposlehtinen vesikasvi kuuluu EU:n vieraslajiluetteloon eli se on säädetty haitalliseksi koko EU:n alueella. Kiehkuravesirutto on voimakas kilpailija ja voi vallata tilaa muilta vesikasveilta, huonontaa vedenlaatua ja siten aiheuttaa merkittäviä muutoksia vesistöjen eliöyhteisöissä. Ihmiselle siitä ei ole vaaraa, vaikka sen massakasvustot heikentävät vesistön virkistyskäyttöä.