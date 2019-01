Hanna Riihimäki valittu johtajaksi uuteen Original Sokos Hotel Triplaan

Sokotel Oy on SOK:n matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö, joka operoi Suomessa neljäätoista Sokos Hotellia ja seitsemää Radisson Blu Hotellia. Sokotel Oy toimii pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa. Radisson Blu Marina Palace Hotellin liiketoiminnasta Turussa vastaa Turun Osuuskauppa.

Suomalainen Sokos Hotels -ketju on jakautunut kolmeen erilaiseen hotellityyppiin tarjotakseen yksilöllisiä hotellielämyksiä kaikille. Original-hotelli on sydämeltään suomalainen, Break-hotelli on paljon kaivattu tauko arjen keskellä ja Solo-hotelli on joko klassikko tai syntyy sellaiseksi.

Sokos Hotels on Suomen vastuullisin, luotetuin ja arvostetuin hotelliketju. Ketjuun kuuluu 50 hotellia Suomessa, Virossa ja Venäjällä. www.sokoshotels.fi