Hannele Mikaela Taivassalon Mennyt palaa kysyy, onko unohtaminen mahdollista ja voiko muistojaan valita

Nainen yrittää löytää päiviinsä mielekkyyden. Hän ikävöi menneeseen mutta haluaa samalla unohtaa paljon, myös erään miehen. Mies kantaa tahollaan omia muistoja. Mutta heidän välillään on rakkautta ja himoakin suurempi musta aukko, menneisyyden tapahtumista säteilevä, tuhoisa kipu.

Romaani kysyy, voiko muistaminen loppua hyvin, tai voiko muisto muuttua. Se upottaa lukijan syvälle ihmissuhteiden yksityisimpiin kokemuksiin. Tarinan kaunis kieli kirjoittaa unen logiikalta tuntuvaa realismia, joka hiipii niin lähelle ihoa, ettei tunnu enää edes kirjallisuudelta vaan puhtaalta tuntemukselta.

Hannele Mikaela Taivassalo on kiitetty ja omalakinen suomenruotsalainen kirjailija. Taivassalo on julkaissut kahdeksan kaunokirjallista teosta aikuisille ja kaksi lastenkirjaa. Hän on saanut muun muassa Runeberg-palkkinnon ja Längmanska kulturfondenin Suomi-palkinnon.

