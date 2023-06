Hannu Kivimäki journalistiikan työelämäprofessoriksi

Hannu Kivimäki aloittaa Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessorina elokuussa 2023. Kivimäki keskittyy työelämäprofessuurivuotensa aikana tuottamaan ymmärrystä siitä, mihin visuaalinen journalismi voi alan viedä.

– Visuaalisella journalismilla on kyky kuljettaa journalismi alana menestyksekkäästi tulevaisuuteen, kun sisäistää uudet journalismin kuluttamisen tavat, nousevien teknologioiden mahdollisuudet ja ammatin ikiaikaisen pyrkimyksen tehdä maailmaa ymmärrettäväksi, Kivimäki sanoo.

Kivimäen mukaan visuaalisuus on yhä merkittävämpi osa kaikkea viestintää ja visuaalisuuden avulla voi tehdä monimutkaisistakin asioista ymmärrettäviä. Visuaalisin keinoin voi myös luoda syvemmän yhteyden yleisöön. Kuvat ja videot herättävät katsojissa usein tunteita ja empatiaa.

Kivimäki on journalistisella urallaan työskennellyt lukuisissa toimituksellisissa rooleissa. Hän aloitti uransa kirjoittavana toimittajana ja on sen jälkeen työskennellyt Aamulehdessä niin valokuvaajana, taittajana, visuaalisena journalistina, ulkoasupäällikkönä kuin design-tiimin vetäjänä.

– Olen aina ollut utelias kokeilemaan uusia työtehtäviä ja se on kantanut hedelmää. Koen, että minulla on kokonaisvaltainen käsitys sekä toimitustyöstä että toimituksellisista prosesseista ja julkaisujärjestelmistä, Kivimäki kertoo.

Vangitsevaa tarinankerrontaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa journalismia

Visuaalisen journalismin suuntauksista Kivimäkeä kiinnostavat erityisesti datavisualisoinnit, kokemuksellinen journalismi ja uudet visuaaliset kerrontatavat. Hän suoritti lukuvuonna 2021–2022 Los Angelesin USC Annenbergissa erikoistuneen journalismin maisteriohjelman, jossa hän keskittyi datajournalismiin, tuotekokeiluihin ja uusien teknologioiden avulla tehtyihin VR- ja AR-kokemuksiin.

– Janoan vangitsevaa tarinankerrontaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa journalismia. Vahvuuteni on oikein valitun kerrontatavan jalostamisessa. Vain viimeistellyllä journalismilla jättää muistijäljen ja tekee vaikutuksen, Kivimäki kuvailee.

Kivimäki haluaa myös tarjota opiskelijoille ja tiedeyhteisölle näkemystä siitä, miten digitaalinen palvelukehitys ja journalismi kytkeytyvät toisiinsa. Kivimäki työskentelee tällä hetkellä Gofore-konsulttiyhtiössä, jossa hän tekee suunnittelutyötä sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaille:

– Erityisen tärkeää nyt on hyödyntää tekoälyn ja ihmisen luoman journalismin voima yhdessä. Tekoälyyn liittyy paljon pelkopuhetta ja kovaa hypetystä. Itse näen, että tekoälyn voi valjastaa journalistin tehokkaaksi työtoveriksi.

Kivimäki on valmistunut Tampereen yliopistosta vuonna 2010.

– On innostavaa palata tuttuun paikkaan reppu täynnä kokemuksia. Toivon, että innostukseni tarttuu opiskelijoihin. Odotan kovasti, että pääsemme yhdessä pohtimaan ja luomaan journalismia. Olin itse opiskelijana Yhdysvalloissa vielä vuosi sitten ja on mielenkiintoista nähdä, millaista opiskelu Tampereen yliopistossa on tänä päivänä, Kivimäki sanoo.

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani Pekka Verho toteaa, että journalistiikan vuosittain vaihtuva työelämäprofessuuri antaa tiedekunnalle loistavat mahdollisuudet yhdistää työelämän uusimmat tuulet opetukseen.

Haku suuntautui tänä vuonna erityisesti visuaalisen journalismin ja datajournalismin suuntaan. Visuaalisen tutkimus on yksi viestintätieteen yksikön nousevista ja vahvistettavista opetus- ja tutkimusaloista.

Kivimäki tuo tähänkin kokonaisuuteen oman lisänsä keskittymällä visuaalisen journalismin uusiin muotoihin:

– Saimme tähän vuosittain vaihtuvaan työelämäprofessorin tehtävään laadukkaita hakijoita sekä Suomesta, että kansainvälisesti. Kivimäen asiantuntemus vastaa mainiosti hakuilmoituksessa mainittuihin tehtäväalueisiin ja tiedekuntamme profiiliin. Odotamme innolla yhteistyötä.

Journalistiikan vierailijaprofessuuri, nykyinen työelämäprofessuuri, on ollut Tampereen yliopistossa vuodesta 2007 alkaen. Tehtävää hoitaa tänä lukuvuonna (2022–2023) toimittaja Johanna Vehkoo. Työelämäprofessoriksi valitaan vuosittain kokenut alan ammattilainen, jonka odotetaan jakavan tietojaan ja kokemustaan alan opiskelijoille sekä antavan panoksensa journalismin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Lukuvuoden 2023–2024 työelämäprofessorin rekrytoinnin valintaryhmässä olivat Jutta Högmander, Marko Ala-Fossi, Anssi Männistö, Asko Lehmuskallio, Iiris Ruoho ja Pekka Verho.